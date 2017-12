Từ IP68 đến 5ATM: Samsung tái định nghĩa chuẩn kháng nước với Gear Fit2 Pro

IP68 – “Luật chơi” của Samsung

Mặc dù điện thoại chống nước không phải khái niệm mới nhưng phải đến khi Samsung trang bị chuẩn kháng nước IP68 lên cặp đôi Galaxy S7/Galaxy S7 edge, thị trường mới thực sự hình dung được rõ nét sức bền của một thiết bị di động cao cấp. Đến nay, vẫn hiếm có thương hiệu nào đạt được cấp độ bảo vệ xâm nhập cao nhất như Samsung đã và đang làm với các thiết bị của mình.

Chuẩn kháng nước IP68 đã khởi đầu cho xu hướng mới trên các thiết bị di động hiện nay.

Trong khi nhiều nhà sản xuất vẫn đang dậm chân ở chuẩn IP67, Samsung đã đều đặn ra mắt các phiên bản Active với sức bền khủng hơn hẳn chuẩn IP68 trên flagship của mình. Chiếc Galaxy S8 Active vừa trình làng cách đây không lâu thậm chí còn đạt đến tiêu chuẩn siêu bền MIL-STD-810G của quân đội Mỹ, vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt về khả năng kháng nước, kháng va đập trong nhiều điều kiện khó khăn.

5 ATM – Đẳng cấp “bơi lội” chuyên nghiệp

Bề dày kinh nghiệm trong chế tác vật liệu cùng thiết kế thông minh là nền tảng để Samsung trình làng chuẩn kháng nước 5 ATM hoàn toàn mới cho dòng thiết bị đeo hỗ trợ thể thao Gear Fit2 Pro. Đây là chuẩn kháng nước chuyên nghiệp trong bơi lội, cho phép thiết bị chịu được áp lực ở độ sâu 50m nước. Một điều mà ngay đến những chiếc đồng hồ thông minh cũng chưa thể làm được. Sự tinh tế trong chế độ kháng nước của Gear Fit2 Pro còn đến từ chế độ Water Lock, ngăn không cho các bong bóng nước tiếp xúc hay tương tác đến màn hình. Có thể nói, trong khi nhiều thương hiệu khác vẫn còn phải vật lộn giải quyết “bài toán” cảm ứng dưới nước thì Samsung đã bỏ khá xa đối thủ của mình.

Tận dụng chính sức bền đạt chuẩn chuyên nghiệp trên Gear Fit2 Pro, Samsung đã biến chiếc vòng tay thể thao mới của mình thành một “kình ngư” thứ thiệt khi trang bị hàng loạt tính năng đo đạc, thống kê bơi lội cao cấp. Sự xuất hiện của Speedo On, ứng dụng từ nhà sản xuất phụ kiện bơi danh tiếng không chỉ giúp người dùng thống kê được khoảng cách, thời gian bơi mà còn tính toán được hiệu suất bơi lội và những yếu tố cần cải thiện. Tất cả được áp dụng ngay cả khi người dùng đổi kiểu bơi, đổi hồ bơi có diện tích lớn hơn. Giá thành của Speedo On trong thực tế khá đắt đỏ, do đó với việc tích hợp miễn phí ứng dụng này lên Gear Fit2 Pro, Samsung đã thực hiện rất tốt cam kết vì trải nghiệm người dùng của mình.

Gear Fit2 Pro sẽ tiếp tục mở ra cuộc chơi mới trong thị trường vòng tay thể thao, nơi 5ATM sẽ trở thành chuẩn mực.

Trang bị chuẩn kháng nước mới, Samsung cũng đồng thời mang đến một thiết kế phù hợp hơn với hoạt động bơi lội cho Gear Fit2 Pro. Móc cài được bố trí trên dây đeo không chỉ giúp thiết bị tiệm cận với thiết kế đồng hồ thông minh mà còn xoá bỏ hiện tượng trơn tuột khi vận động mạnh dưới nước. Màn hình cong ôm trọn cổ tay, tạo cảm giác thoải mái khi bơi. Phần giây đeo được thiết kế với bề mặt đa giác giúp giảm sức cản của nước tốt hơn.

Câu chuyện xoay quanh chuẩn kháng nước sẽ còn được viết tiếp trong tương lai, nhất là khi các nhà sản xuất như Samsung vẫn đang ngày đêm tìm tòi để định hướng cho cả thị trường bằng những sáng kiến vượt mọi giới hạn của mình.