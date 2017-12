Một trong những trở ngại đầu tiên đối với việc sản xuất iPhone X là do sản lượng màn hình OLED do Samsung cung cấp quá thấp. Hồi tháng 8, nhà sản xuất Hàn Quốc cho biết họ chỉ sản xuất được 60% chi tiêu đề ra do các yêu cầu khắt khe hơn từ Apple.

Nhưng Samsung dường như đang "xoay ngược tình thế" vì những báo cáo mới đây cho biết hãng đã gần đạt tới 90% chỉ tiêu lượng màn hình OLED sản xuất trong năm 2017.

Màn hình OLED của Apple được Samsusng cung cấp duy nhất

Theo đó, chuyên trang công nghệ 9TO5Mac dẫn nguồn tin từ tờ Herald - Hàn Quốc cho biết:

"Dường như sản lượng (màn hình OLED) đã đạt tới 90% chỉ tiêu và sự thật là Samsung đã đạt tới một đẳng cấp cao hơn khi áp dụng những tiêu chuẩn OLED linh hoạt cao cấp nhất"

"Với những gì đã đạt được, Samsung Display có thể cung cấp tới 224 triệu tấm nền OLED 6 inch mỗi năm. Nhà sản xuất màn hình đã từng có ý định bỏ việc sản xuất màn hình Apple để tập trung cho dòng A5 mới của họ, tuy nhiên hiện dòng sản phẩm này đang tạm thời dừng"

" Theo nguồn tin từ Samsung vào ngày 20/12 vừa qua, Samsung Display sẽ cung cấp cho Apple từ 180 - 220 triệu tấm nền OLED để dùng cho iPhone năm 2018. Nếu sự thật là như vậy thì sản lượng OLED đạt được sẽ gấp 4 lần năm nay"

Đây thực sự là một tin tuyệt vời cho Samsung nhưng với các đối thủ khác thì ngược lại. Đầu tháng này, LG đã gần như đạt được thỏa thuận với Apple về việc cung cấp tấm nền OLED. Cùng với đó, nhà sản xuất Trung Quốc - BOE và Japan Display cũng đang tích cực đàm phán để trở thành một nhà cung ứng màn hình OLED cho Apple.

Mặc dù OLED đang là công nghệ hiển thị duy nhất được Apple sủ dụng cho iPhone thế hệ mới. Nhưng các thông tin cho biết trong tương lai một loại màn hình LCD khác với viền benzel cực mỏng và sẽ chuyển thành màn hình microLED sau này.