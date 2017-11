Top smartphone có màn hình tỷ lệ 18:9 đẹp lung linh

Không chỉ có mặt trên các sản phẩm cao cấp, màn hình có tỷ lệ 18:9 còn được đưa cả vào những chiếc điện thoại thông minh tầm trung để thu hút người tiêu dùng. Dưới đây là danh sách các mẫu smartphone có màn hình tỷ lệ 18:9 và 18,5:9 thịnh hành hiện nay.

1. Galaxy S8/ Galaxy S8+ và Galaxy Note 8

Theo đánh giá từ các chuyên gia công nghệ, cặp Galaxy S8 và Galaxy S8+ là hai trong số những mẫu smartphone có màn hình tỷ lệ mới tuyệt vời nhất trong năm nay. Bộ đôi này không chỉ sở hữu màn hình Super AMOLED có tỷ lệ 18,5:9, giúp cho màn hình dài và hẹp hơn, hiển thị nhiều nội dung hơn mà còn được uốn cong hai cạnh bên cực tinh tế.

Galaxy S8 có màn hình 18:9 bắt mắt nhất thị trường.

Với màn hình vô cực – Infinity Display, dòng Galaxy S mới năm nay luôn nổi bật hơn so với các “đối thủ”. Tuy nhiên, để thiết kế giữ được sự liền mạch, phím Home vật lý của điện thoại đã bị lược bỏ, máy quét vân tay được đưa ra phía sau gây nên không ít bất tiện.

Galaxy Note 8 với thiết kế màn hình tuyệt vời.

Có ngoại hình và các thông số kỹ thuật tương đối giống với Galaxy S8 và Galaxy S8+ nhưng Galaxy Note 8 được trang bị màn hình kích thước lớn hơn một chút – 6,3 inch; RAM 6GB; pin lớn hơn – 3300 mAh và đặc biệt là cặp camera sau kép 12MP hỗ trợ chụp ảnh chân dung không kém so với iPhone 7 Plus.

Giá tham khảo của Galaxy S8 và Galaxy S8+: 18,49 triệu đồng; 20,49 triệu đồng

Giá tham khảo của Galaxy Note 8: 22,49 triệu đồng

2. LG G6 và V30

LG G6 là sản phẩm đi đầu cho màn hình tỷ lệ 18:9 năm nay dù không nhận được sự chú ý. Màn hình IPS LCD của máy có kích cỡ lên tới 5,7 inch với độ phân giải 1440 x 2880 pixel; mật độ điểm ảnh đạt 564ppi.

V30 sở hữu màn hình cỡ 6 inch; tỷ lệ 18:9.

LG V30 cũng có lối thiết kế tương tự như “người anh em” nhưng giành được nhiều sự quan tâm hơn do tích hợp chip xử lý cao cấp – Snapdragon 835; màn hình 18:9 với kích cỡ 6 inch rộng rãi. Ngoài ra, giống như G6, sản phẩm cũng được tích hợp camera sau kép, máy quét dấu vân tay ở mặt sau và có thiết kế vỏ kim loại nguyên khối.

Giá tham khảo của G6: 10,99 triệu đồng

Giá tham khảo của V30: 11,99 triệu đồng

3. HTC U11+

U11+ mới được tung ra vào hồi tháng 10 vừa qua và cũng sở hữu màn hình LCD cỡ 6 inch, tỷ lệ 18:9. Giống như các thiết bị khác trong danh sách này, viền màn hình của máy được thu nhỏ lại nhưng điển đặc biệt là U11+ vẫn tích hợp tính năng bóp cạnh màn hình Edge Sense.

Ngoại hình bóng bẩy của HTC U11+.

Các thông số còn lại của máy gồm: chip xử lý Snapdragon 835; RAM “khủng” 6GB; bộ nhớ trong 128GB; chip đồ họa Adreno 540; camera sau 12MP; camera selfie 8MP; pin 3930 mAh. Điện thoại có khả năng chống nước IP68, máy quét dấu vân tay ở mặt sau, giao diện Sense UI của nhà sản xuất.

Giá tham khảo: 779 Euro (tương đương 21,1 triệu đồng).

4. Vivo V7+

Đây là thiết bị đang gây “sốt” tại nhiều nơi vì có mức giá phải chăng mà vẫn được tích hợp màn hình 18:9 như trên các mẫu smartphone cao cấp khác. Thoáng nhìn, V7+ khá giống với V30 của LG với phần viền được thu hẹp lại ở cạnh trên và dưới, kích cỡ màn hình của máy lên tới 5,99 inch cho diện tích tương tác lớn. Tuy nhiên, độ phân giải của bộ phận này chỉ đạt 720 x 1440 pixel với mật độ điểm ảnh là 269ppi.

Vivo V7+ cũng có thiết kế màn hình có viền siêu mỏng.

Thêm nữa, điện thoại cũng có thiết kế vỏ kim loại nguyên khối; camera selfie chất lượng 24MP; camera sau có độ phân giải 16MP. Cấu hình của máy chỉ ở phân khúc tầm trung: bộ xử lý Snapdragon 450; RAM 4GB; bộ nhớ trong 64GB; pin dung lượng 3225 mAh.

Giá tham khảo: 7,99 triệu đồng.

5. Huawei Honor 7X, Nova 2i

Huawei được xem là nhà sản xuất điện thoại thông minh bắt kịp nhanh nhất xu hướng thiết kế không viền màn hình và ngay lập tức, hãng này đưa màn hình tỷ lệ 18:9, kích cỡ 5,93 inch, độ phân giải 1080 x 2160 pixel vào sản phẩm của mình. Honor 7X nhờ đó cũng sở hữu màn hình Full View “chất”, viền mỏng mà vẫn có kích thước không quá lớn.

Honor 7X sở hữu camera sau kép và cảm biến dấu vân tay.

So với Honor 7X, Nova 2i có giá bán cao hơn. Thiết bị này cũng có màn hình tỷ lệ 18:9 với kích cỡ 5,9 inch và cùng độ phân giải. Điểm đặc biệt trên mẫu smartphone này là có cả camera sau kép (16MP và 2MP) và camera trước kép (12MP và 2MP).

Giá tham khảo Honor 7X: 4,44 triệu đồng

Giá tham khảo của Nova 2i: 5,99 triệu đồng

6. Oppo F5, Oppo R11s, R11s Plus

Oppo F5 hiện là chiếc điện thoại “hot” tại thị trường trong nước. Sản phẩm được tích hợp màn hình cỡ 6 inch; độ phân giải FHD+ và có tỷ lệ màn hình 18:9 thịnh hành. Đồng thời, hai cạnh bên màn hình cũng không còn viền benzel, cho trải nghiệm vô tận, không kém so với Galaxy S của Samsung.

Oppo F5 đang được bán rất "chạy".

Dù là mẫu smartphone giá tầm trung nhưng Oppo vẫn trang bị cho “đứa con” của mình công nghệ nhận diện khuôn mặt – tính năng chỉ có trên phân khúc cao cấp. Không những thế, cấu hình của F5 cũng khá mạnh mẽ: chip xử lý Helio P23; RAM 4GB; bộ nhớ trong 32GB; camera sau 16MP; camera selfie 20MP; pin 3200 mAh.

Cặp Oppo R11s và R11s Plus đều có màn hình AMOLED với tỷ lệ 18:9; camera sau kép; chip xử lý Snapdragon 660 và đều tích hợp công nghệ mở khóa nhận diện khuôn mặt. Tuy nhiên, màn hình; RAM và pin trên R11s Plus đều lớn hơn so với R11s.

Giá tham khảo của Oppo F5: 6,99 triệu đồng

Giá tham khảo của R11s và R11s Plus: 453 USD (tương đương 10,2 triệu đồng) và 559 USD (khoảng 12,7 triệu đồng).