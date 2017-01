Top 5 xu hướng công nghệ sẽ làm thay đổi thế giới năm 2017

1. Internet ở mọi nơi

Internet Of Things – IOT được xem là một trong những viễn cảnh của thế giới công nghệ hiện đại. Về lý thuyết, mọi thứ trong mạng lưới IOT đều có khả năng kết nối với nhau mà không cần sự tương tác giữa con người và con người hay con người với máy tính.

IOT là viễn cảnh của thế giới công nghệ hiện đại.

Nhà thông minh là một trong những ví dụ điển hình nhất của công nghệ này. Phần lớn các thiết bị công nghệ được phát minh và chế tạo trong nhiều năm gần đây đều xoay quanh ý tưởng về một trung tâm thông minh – “smart hub”. Các công nghệ không dây phổ biến hiện nay bao gồm: Zigbee, Z- Wave, Bluetooth, Wifi,.. Tuy nhiên, mọi thứ đều không bao giờ hoàn hảo như ý muốn của con người.

2. Tự động hóa và trí tuệ nhân tạo – AI (Artifical intelligence)

Tự động hóa không phải là công nghệ lạ lẫm với mọi người. Tuy vậy, công nghệ tự động hóa hiện nay được áp dụng nhiều trong các hình thức của hệ thống dịch vụ dành cho khách hàng. Do đó, các nhân viên tư vấn cần phải trực máy liên tục để tư vấn cho khách hàng.

Tự động hóa sẽ giúp con người tiết kiệm thời gian hơn.

Trong tương lai, dịch vụ tự động hóa dành cho khách hàng sẽ được nâng cấp tốt hơn. Đồng thời, dịch vụ hỗ trợ khách hàng trực tuyến sẽ được thực hiện tự động hóa nhiều hơn nhờ trí tuệ nhân tạo và chatbot (người bán hàng ảo). Các thiết bị di động từ đó cũng được tự động hóa, tự động lưu sở thích và yêu cầu của người dùng nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn.

3. Thực phẩm tổng hợp sẽ “lên ngôi”

Khi dân số thế giới đang ngày một tăng lên và các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dần cạn kiệt, đồ ăn của con người cũng sẽ phải thay đổi theo để phù hợp với điều kiện sinh sống. Thức ăn tổng hợp được xem là một trong những giải pháp hợp lý nhất hiện nay.

Thức ăn tổng hợp là đồ ăn sẽ được sử dụng nhiều trong tương lai.

Solyent là một ví dụ điển hình của loại thức ăn này. Solyent có khả năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu chất dinh dưỡng trung bình nhưng lại có vị không hấp dẫn. Một công ty mang tên Solyent Meat đang có mục tiêu sản xuất ra loại thức ăn từ các sản phẩm tốt cho sức khỏe: đậu nành, nấm men, nước ép củ cải đường,…

4. Thế giới kỹ thuật số

Trong năm 2016 vừa qua, công nghệ thực tế ảo đã thu hút nhiều sự chú ý của giới công nghệ và người dùng. Tuy nhiên, điều bất lợi khi dùng kính thực tế ảo là bạn không thể trải nghiệm chúng khi không có dây cáp nối. Bù lại, các dịch vụ điều hướng cung cấp chất lượng phục vụ tốt hơn - ứng dụng bản đồ trong các cửa hàng (App Store).

Pokemon Go là game "gây bão" trong năm 2016 vừa qua.

Game săn Pokemon - Pokemon Go là một ví dụ khác của công nghệ thực tế ảo trong năm 2016. Dự đoán, phiên bản game này sẽ được các hãng game khác sao chép trong năm nay.

5. Công nghệ in 3D

Công nghệ in 3D sẽ sớm được sử dụng rộng rãi.

Công nghệ in 3D đã được sử dụng trong nhiều năm gần đây. Tuy vậy, giá bán của các sản phẩm này đều rất cao. Giờ đây, chi phí của một chiếc máy in chỉ còn khoảng 200 – 300USD (từ 4,5 triệu đến 6,8 triệu đồng). Trong tương lai, giá bán của máy in 3D sẽ còn tiếp tục giảm.