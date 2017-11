Thông tin về sạc không dây trên iPhone 8/8 Plus và iPhone X không thể bỏ qua

Năm nay, Apple đã tích hợp cho cả iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X công nghệ sạc không dây Qi tiện lợi và phong cách hơn. Tuy nhiên, công nghệ này hiện vẫn còn khá nhiều hạn chế.

Tại sao sạc không dây lại thú vị?

Một lợi ích trước mắt khi sử dụng sạc không dây cho iPhone là bạn sẽ không cần sử dụng dây loằng ngoằng khi sạc pin cho máy. Chỉ cần đặt điện thoại lên tấm sạc ở bàn làm việc hoặc giường ngủ, iPhone sẽ tự động sạc pin. Nhờ đó, bạn sẽ không phải sử dụng nhiều tới cổng kết nối và cáp Lightning.

Cả iPhone X, iPhone 8 và iPhone 8 Plus đều có khả năng sạc không dây.

Không chỉ trên smartphone, không ít các nhà sản xuất xe hơi đã tích hợp trên sản phẩm của mình bo mạch với bộ sạc không dây, bao gồm: Audi, BMW, Chrysler, Ford, Genesis, Honda, Huyndai, Mercedes-Benz, Peugeot, Citroen, Toyota, Volkswagen và Volvo. Một số mẫu xe hơi năm 2018 của Buick, Cadillac, Chevrolet và GMC còn tích hợp bộ sạc không dây tương thích với iPhone 8.

Mời các bạn theo dõi video sạc không dây trên xe ô tô Volvo dưới đây:

Nhược điểm của sạc không dây là gì?

Bên cạnh những ưu điểm, sạc không dây vẫn có không ít hạn chế. Một tấm sạc không dây có chi phí không hề rẻ. Hiện tại, tấm sạc Belkin và Mophie có giá 60 USD (tương đương 1,3 triệu đồng) nên nhiều khả năng tấm sạc Air Power của Apple tung ra vào đầu năm sau sẽ còn đắt hơn nhiều.

Một nhược điểm khác là bạn sẽ không thể vừa sử dụng iPhone, vừa sạc pin cho máy. Chắc chắn, nếu chỉ đọc văn bản, bạn vẫn có thể để điện thoại lên tấm sạc để lướt nhanh nhưng việc chơi game hay xem video sẽ khá bất tiện.

Khi sử dụng, người dùng cần đặt iPhone vào chính giữa tấm sạc.

Ngoài ra, để không làm ảnh hưởng tới quá trình sạc, người dùng phải tránh đặt thẻ tín dụng, thẻ RFID và các vật kim loại giữa iPhone và tấm sạc. Thêm vào đó, trong quá trình sạc, iPhone cần được để hoàn toàn im lặng trên tấm sạc. Nếu bạn để máy trong trạng thái rung hoặc trượt khỏi tấm sạc thì quá trình sạc sẽ bị chậm lại hoặc dừng hoàn toàn.

Chưa hết, bạn cũng nên nhớ rằng tấm sạc này không thể thay thế hoàn toàn cáp Lightning vì chúng sẽ không hỗ trợ chuyển tệp tin từ iPhone sang máy tính. Thêm nữa, để sạc pin vào tấm sạc không dây, bạn vẫn cần cổng cắm nguồn thay vì dây kết nối USB.

Sạc không dây trên iPhone 8 có chậm không?

Thực tế cho thấy, thời gian sạc không dây cho iPhone 8 và iPhone 8 Plus còn mất nhiều thời gian hơn so với việc sử dụng bộ sạc công suất 5W bình thường. Trong tương lai, Apple sẽ sớm tung ra bản cập nhật phần mềm mới, cho phép sạc không dây với tốc độ 7,5 Watt. Do đó, cách sạc pin nhanh nhất hiện tại là bạn sử dụng cáp Lightning – USB C và ghép nối với cổng cắm sạc tường.

Sạc không dây có làm hỏng pin iPhone 8 hay không?

Về lý thuyết, sạc không dây vẫn có khả năng làm hỏng pin nhanh hơn. Sạc không dây khiến điện thoại nóng hơn và tiếp xúc nhiệt làm giảm tuổi thọ của pin, đây là nhược điểm của mọi loại sạc không dây có trên thị trường.

Sạc pin không dây đỡ gây hại máy.

Tuy vậy, sử dụng sạc nguồn trực tiếp lại gây hại hơn so với sạc không dây. Bởi lẽ, trong trường hợp nhiệt độ trong máy lên quá cao, phần mềm được tích hợp trong iPhone 8 sẽ tự động ngừng sạc cho tới khi điện thoại nguội bớt.

Có nên sử dụng sạc không dây cho iPhone không?

Không thể phủ nhận một điều là việc sử dụng sạc không dây rất thuận tiện. Bạn chỉ cần đặt iPhone lên tấm sạc để điện thoại tự động sạc pin. Nếu bạn không cảm thấy phiền với những nhược điểm nêu trên thì vẫn nên sử dụng chúng.