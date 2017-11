Người bạn gái đầu tiên của cố CEO Apple Steve Jobs là Chrisann Brennan. Hai người bắt đầu yêu nhau từ hồi còn 17 tuổi khi học tại Cupertino, California và sau đó được cho là có chung con gái tên là Lisa.

Steve Jobs khi đã ở đỉnh cao danh vọng.

Tuy nhiên, Steve Jobs đã phủ nhận mình là bố của Lisa và chu cấp hết sức hạn chế cho bạn gái cũ và con riêng dù cuộc sống của vị CEO này rất giàu có. Brennan từng yêu cầu Jobs trả khoản tiền lớn 30 triệu USD để bù đắp lại những năm tháng Brennan phải nuôi Lisa một mình trong nghèo đói.

Thế nhưng Steve Jobs đã rất tức giận trước yêu cầu 30 triệu USD từ Brennan – người mẹ của cô con gái lớn nhất của Jobs – vì cho rằng cố ấy đang tống tiền mình. Trong thực tế nhà sáng lập Apple Steve Jobs đã bác bỏ yêu cầu của Brennan đối với việc thành lập quỹ ủy thác bồi thường vì cô đã phải nuôi dạy Lisa. Chưa hết, Brennan còn cáo buộc Jobs có “hành vi không tốt” khi phủ nhận quan hệ cha con và còn cho rằng “tiền có thể tạo ra sự hòa giải”.

Steve Jobs và Lisa ở Palo Alto vào tháng 2.1989.

Trong một bức thư chưa từng được công bố, Brennan viết lại: “Tôi tin rằng sự lịch thiệp và thân mật có thể đạt được thông qua tiền. Đó là điều quá đơn giản”.

Mặc dù vậy, Jobs đã phớt lờ yêu cầu của cô ấy và những lá thư sau được phản hồi rằng: “Tôi không đáp ứng với sự tống tiền này. Tôi sẽ không có bất kỳ xu nào cho điều đó”.

Ngôi nhà nhỏ nơi Brennan nuôi Lisa một mình.

Cô Brennan đã bắt đầu gửi thư cho Jobs vào năm 2005 đúng thời điểm Apple tung ra iPod và hãng công nghệ khổng lồ đang trên đường trở thành một công ty có giá trị nhất trên thế giới, đưa Jobs trở thành một tỷ phú đô la.

Trước đây, Jobs và Brennan gặp nhau vào năm 1972 lúc cả hai mới 17 tuổi và còn đang là học sinh trường phổ thông Homestead ở Cupertino, California. Mối quan hệ này kết thúc sau 5 năm khi Brennan mang thai và Jobs phủ nhận vai trò làm cha.

Suốt nhiều thập niên sau này, Jobs nhiều lần cho biết ông là người “vô sinh và vô sinh” nhưng thực tế ông đã có tới 3 người con với người vợ Laurene Powell.

Steve Jobs và vợ Laurene Powell có với nhau 3 người con.

Câu truyện này có thể sẽ là một chi tiết nặng ký trong cuốn tiểu sử sắp tới về Jobs của đạo diễn Danny Boyle.

Brennan, 60 tuổi, được xem là một họa sĩ và nhà điêu khắc, đã viết lá thư trên cho Jobs vào tháng 12.2005 và được công bố bởi Tạp chí Fortune. Cô bắt đầu liệt kê những thứ mà Jobs phải trả như gồm hai chiếc xe hơi, một căn nhà trị giá 400.000 USD cho cô ấy và tiền phí giáo dục của Lisa, bao gồm cả học phí tại Harvard.

Chính Brennan đã xuất bản cuốn “The Bite in the Apple: A Memoir of My Life With Steve Jobs” (Vết cắn trên quả Táo: Hồi kí về cuộc đời của tôi với Steve Jobs) sau hai năm Jobs qua đời.

Brennan cho biết, cô “đã không thể vượt qua được những năm tháng mất mát” khi nuôi Lisa một mình. Cô cáo buộc Jobs là một loại “trộm” và đã thúc giục Jobs bằng cách bồi thường.

“Tôi đã nuôi con gái tôi trong hoàn cảnh mà cả hai đều phải quá khó khăn và khó khăn hơn những gì chúng tôi cần có. Rõ ràng đó là tất cả những gì quá khó hiểu và khó khăn hơn khi mà anh ấy quá nhiều tiền”, Brennan viết.

Brennan đã không chịu được những năm tháng mất mát khi phải nuôi con một mình.

Trong bức thư, Brennan đã yêu cầu bồi thường 25 triệu USD coi như là “món quà” cho cô ấy và 5 triệu USD cho Lisa. Cô tuyên bố rằng tiền không chỉ cải thiện mối quan hệ của cô ấy với Jobs mà còn giúp Lisa có những điều tốt đẹp hơn và cô ấy sẽ có nhiều thời gian sống ở California hơn là việc sống ở những vùng xa xôi.

“Tôi không nghĩ cô ấy sẽ quay lại nếu chúng tôi không làm rõ điều đó. Tôi đang yêu cầu rằng chúng tôi cần kết thúc tình cảnh này mãi mãi. Tiền là thứ duy nhất có nghĩa có thể làm được điều đó” – Brennan viết. Bạn gái cũ của Jobs còn nhấn mạnh rằng cố ấy đã không biến Lisa trở thành người thù nghịch với Jobs.

Máy tính mang tên Lisa của Apple.

“Tôi nghĩ anh làm ra rất nhiều tiền cho rất nhiều người trong nhiều năm nhưng tôi vẫn tự hỏi rằng liệu có bất kỳ ai đã làm ra nhiều như vậy cho anh bằng tôi và Lisa” - Brennan viết.

Steve Jobs những ngày đầu lập nghiệp.

Suốt 4 năm không có đồng tiền nào được gửi đến đã khiến Brennan trở nên tuyệt vọng hơn. Cô đã phải gửi thư cho Jobs vào tháng 9.2009 để xin tiền mặt một lần nữa và nói với Jobs rằng lần này cô bị ốm và đã không còn sống với bạn bè nữa.