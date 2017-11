Samsung Galaxy S9 Plus bất ngờ xuất hiện trên Geekbench

Galaxy S9 Plus được phát hiện sử dụng chip thế hệ mới nhưng RAM bị giam cầm ở mức 4GB.

Thứ Tư, ngày 15/11/2017 09:00 AM (GMT+7)

Hôm 13/11 vừa qua, trên thanh công cụ Geekbench xuất hiện thiết bị mang số hiệu "samsung SM965" - được cho chính là Samsung Galaxy S9 Plus. Tuy nhiên, do công cụ này thời gian trở lại đây rất hay bị "hack", nên việc đây có thực sự là S9+ hay không vẫn chưa thể khẳng định được.

Thiết bị "samsung SM-965" được cho là của S9 Plus với chip Exynos 9810

Theo thông tin trên Geekbench thì Samsung Galaxy S9 Plus sẽ được trang bị vi xử lý Exynos 9810 vừa mới được Samsung giới thiệu cách đây mấy hôm - điều này cũng rất dễ hiểu. Tuy nhiên, thông số ở đây hơi gây hụt hẫng cho người dùng vì S9 plus chỉ được trang bị RAM 4G - tương đương với S8 và S8 Plus, điều này cho thấy Samsung đang bị mắc cạn ở mức RAM này.

Bên cạnh đó, bức ảnh trên cũng cho thấy 2 smartphone flagship của Samsung năm 2018 sẽ chạy trên hệ điều hành Android 8.0 - điều cũng đã được dự đoán từ trước.

Galaxy S9 và S9 + sẽ không có nhiều cải biến so với S8/ S8 Plus?

Rất nhiều thông tin cho rằng Samsung sẽ tung ra cặp đôi flaship sớm hơn mọi năm, chính vì thế khả năng rất cao là Galaxy S9 và S9 Plus sẽ xuất hiện trên thị trường từ tháng 1/2018 (thay vì tháng 2 hoặc tháng 3 như mọi năm)

Nếu đúng như vậy, thì chắc chắn ngay từ bây giờ Samsung đã cơ bản hoàn thiện việc sản xuất S9 và S9+, ít nhất là hoàn thiện bản thử nghiệm. S9 và S9 Plus cũng được cho là sẽ không có nhiều cải thiện về mặt công nghệ, thay vào đó chỉ là sự thay đổi chút ít về thiết kế bề ngoài.

Chưa có thông tin về giá Samsung Galaxy S9 và S9 Plus nhưng chắc chắn sẽ đắt hơn chút so với S8 và S8 Plus của năm nay.