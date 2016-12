Samsung Galaxy S8 khiến đối thủ "đau đầu" khi dùng RAM 8GB

Một nguồn tin khá uy tín, chuyên cung cấp những thông tin tương đối chính xác về các thiết bị của Samsung vừa tiết lộ với trang Weibo rằng, Samsung Galaxy S8 sẽ được trang bị bộ nhớ RAM lên tới 8GB. Công ty Hàn Quốc còn tự cung cấp bộ nhớ Flash UFS 2.1 cho mẫu smartphone sắp tới, và nó được sản xuất dựa trên quy trình 10nm.

Samsung Galaxy S8 sẽ dùng RAM 8GB?

Ngoài ra, mẫu smartphone cao cấp nhất của Samsung còn sở hữu bộ nhớ Flash UFS 2.1. Thông tin này hoàn toàn trái ngược với những tin đồn trước đó về Galaxy S8 với RAM 6GB và bộ nhớ trong 256GB. Tuy nhiên, thất bại không báo trước của Galaxy Note 7 được cho là động lực để Samsung tung ra một phiên bản cao cấp thực sự mang tên Galaxy S8, phần nào giúp các fans xóa bỏ ký ức về mẫu phablet gây thất bại kể trên.

Mới đây, trang Phonearena cũng đăng tải thông tin về một phiên bản cao cấp khác là Galaxy S8 Plus màn hình 6 inch sẽ được Samsung ra mắt dịp này. Thiết bị này có ý nghĩa như một phiên bản thay thế cho sự xuất hiện của Galaxy Note 8. Galaxy S8 Plus sẽ đi kèm camera kép mặt sau để cạnh tranh trực tiếp với iPhone 7 Plus của Apple.

Riêng phiên bản tiêu chuẩn Galaxy S8 sẽ có màn hình 5.1 inch đi kèm với vi xử lý Exynos 8895 hoặc Snapdragon 835. Máy cũng chạy trên nền tảng Android 7.0 với giao diện hoàn toàn mới Samsung Experience. Ngoài ra, Galaxy S8 cũng được tin là sẽ tích hợp trợ lý ảo mới Bixby nhưng hiện tại Samsung và Google đang trong quá trình đàm phán về tính năng này.

Nếu những thông tin kể trên là thật, chắc chắn Galaxy S8 sẽ trở thành smartphone có cấu hình mạnh nhất ở thời điểm ra mắt.