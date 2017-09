Samsung Galaxy J7 + ra mắt, giá 8,8 triệu đồng

Cùng với đại gia đình Galaxy J7 (2017) và J7 Pro, Galaxy J7 + đi kèm với màn hình FullHD Super AMOLED 5,5 inch Super trong thân máy nhôm. Tuy nhiên, không giống như mô hình Galaxy J7 và J7 Pro, J7 + không được trang bị bộ vi xử lý chip Exynos 7870, mà sử dụng bộ vi xử lý MediaTek Helio P20 tám nhân 2.4GHz.

Galaxy J7 + ra mắt tại Thái Lan

Ngoài ra, Galaxy J7 + sở hữu bộ nhớ RAM 4 GB, bộ nhớ trong 32 GB, có thể mở rộng bộ nhớ qua thẻ nhớ microSD lên đến 256 GB.

Điểm nổi bật của Galaxy J7 + là cụm camera kép phía sau với bộ cảm biến 13MP khẩu độ sáng f/1.7, trong khi một cảm biến 5 MP với khẩu độ f/1.9. Trong đó, camera 5 MP ghi nhận thông tin chiều sâu giúp chụp ảnh chân dung xóa phông hay bokeh một cách đơn giản. Ở phía trước, Galaxy J7 + được trang bị một camera tự động 16 MP f/1.9.

Galaxy J7 + có giá 390 USD (8,8 triệu đồng)

Một sự thay đổi đáng chú ý so với J7 Pro và J7 (2017) đó là một sự hạ cấp trong dung lượng pin, viên pin dung lượng 3.000 mAh so với mức pin 3.600 mAh của J7 Pro và J7 (2017). Do kích thước vật lý của ba điện thoại khá tương đồng, trong khi Galaxy J7 + trang bị thêm cụm camera kép nên viên pin dung lượng nhỏ hơn.

Điểm nổi bật là cụm camera kép 13 MP và 5 MP

Ngoài ra, một cảm biến dấu vân tay nhúng vào nút Home, tính năng màn hình luôn hiển thị always on display và ứng dụng Bixby Home cũng được trang bị trên chiếc điện thoại này.

Galaxy J7 + hiện đang nhận đơn đặt hàng trước tại Thái Lan với giá 390 USD (8,8 triệu đồng).