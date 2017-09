Phiên bản kỷ niệm 10 năm phát hành của Apple sẽ có tên iPhone X

Thứ Hai, ngày 04/09/2017 08:00 AM (GMT+7)

Chúng ta ắt hẳn tiếp xúc nhiều với thông tin phiên bản kỷ niệm 10 năm ngày phát hành của Apple có thể có tên gọi là iPhone 8.

Tuy nhiên, trang Phonearena mới đây đưa tin, mô hình iPhone của năm thứ mười có thể được gọi là iPhone X của Apple. Điều này sẽ mang một ý nghĩa tuyệt vời. “X” trong iPhone X cho chúng ta thấy một thiết bị cao cấp, giống như Motorola đã làm với Droid X vào năm 2010. Và iPhone X cũng có nghĩa là kỷ niệm mười năm phát hành của iPhone, bởi vì “X” là viết tắt của số 10 trong chữ số La Mã.

Phiên bản kỷ niệm 10 năm phát hành của Apple sẽ có tên là iPhone X

Apple đã gửi thư mời tới giới truyền thông tham dự sự kiện của hãng vào ngày 12/9 tới tại nhà hát Steve Jobs. Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức trong khuôn viên trụ sở phi thuyền mới của Apple tại Cupertino, California, Mỹ. Thư mời có dòng chữ "Let's meet at our place" (Tạm dịch: Hãy cùng gặp nhau ở trụ sở của chúng tôi). Biểu tượng trái táo cắn dở được thiết kế lại với đa màu sắc hơn.

Nguồn tin cũng cho biết, hai mô hình iPhone nâng cấp từ iPhone 7 và iPhone 7 Plus sẽ được gọi là iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Do iPhone thế hệ tiếp theo là một sản phẩm nâng cấp toàn diện, với mặt lưng làm bằng kính hỗ trợ sạc dự phòng, nên Apple đã bỏ qua bản nâng cấp S như thường lệ.

Chúng ta sẽ cùng chờ đợi xem tên gọi chính thức về siêu phẩm sắp tới của Apple.