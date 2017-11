Apple đã mang đến iPhone X một thiết kế đẹp mắt cùng nhiều tính năng hấp dẫn như Face ID. Tuy nhiên, nếu xem đó là chiếc smartphone hoàn hảo thì rõ ràng sự xuất hiện của Pixel 2 khiến người dùng phải suy nghĩ lại, đặc biệt khi xem xét các điểm nhấn dưới đây.

Giá bán rẻ hơn nhiều

Điện thoại Pixel 2 của Google có một lợi thế rất lớn so với iPhone X, đó chính là giá bán. Pixel 2 có giá khởi điểm 650 USD, tức thấp hơn 350 USD so với giá khởi điểm 1.000 USD của iPhone X. Trong khi đó, Pixel 2 XL lớn hơn có giá 850 USD, vẫn thấp hơn so với giá khởi điểm của iPhone X đến 150 USD.

Pixel 2 kèm sạc nhanh, còn iPhone X thì không

Apple cuối cùng đã bổ sung khả năng hỗ trợ sạc nhanh cho iPhone 8 và iPhone X, một tính năng mà nhiều điện thoại Android đã có trong nhiều năm, cho phép bạn nhanh chóng có được một khoảng thời gian sử dụng sau vài phút sạc.

Nhưng bạn chỉ thấy bộ sạc iPhone tiêu chuẩn khi mở hộp iPhone X và sẽ phải mua thêm các phụ kiện riêng biệt nếu muốn sạc pin iPhone tốc độ cao. Trong khi đó, điện thoại Pixel 2 của Google đi kèm bộ sạc nhanh trong hộp, vì vậy không chỉ điện thoại Pixel 2 rẻ hơn mà bạn còn không phải chi thêm tiền để tận dụng các tính năng cốt lõi của nó.

Cùng trọng lượng, Pixel 2 XL có màn hình lớn hơn

Cả iPhone X và Pixel 2 XL đều có trọng lượng tương đương nhau (174 gram và 175 gram tương ứng) nhưng Pixel 2 XL có màn hình 6 inch lớn hơn so với 5,8 inch trên iPhone X. Tuy Pixel 2 chỉ nặng 143 gram nhưng đó không phải là sự so sánh công bằng khi nó chỉ đi kèm màn hình 5 inch nhỏ hơn iPhone X.

Phí sửa chữa Pixel 2 thấp hơn

iPhone X được xem là chiếc iPhone đắt nhất để sửa chữa. Nếu không có AppleCare+, bạn sẽ phải tốn đến 280 USD để sửa màn hình iPhone X và 550 USD cho các thiệt hại khác, có thể bao gồm cả mặt sau điện thoại.

Trong khi đó, bạn chỉ mất 130 USD để sửa chữa màn hình Pixel 2. Để sửa tấm kính nhỏ ở mặt sau, chi phí mà bạn bỏ ra chỉ khoảng 160 USD, tuy đắt nhưng vẫn rẻ hơn so với phí sửa chữa iPhone X. Đối với Pixel 2 XL, bạn sẽ tốn 220 USD để sửa màn hình hỏng. Để sửa tấm kính nhỏ ở mặt sau, chi phí mà bạn bỏ ra là 170 USD. Điều này cũng rẻ hơn so với iPhone X.

Tốc độ làm việc Pixel 2 nhanh hơn

Điện thoại của Google có vẻ như nhanh hơn so với iPhone X khi thực hiện các thao tác như xóa bỏ nội dung, hiển thị hình động khi mở ứng dụng và vuốt giữa màn hình.

Mặc dù iOS của Apple có tùy chọn Reduce Motion nhưng dường như chỉ thay đổi hình ảnh động khi zoom các ứng dụng mặc định. Các ứng dụng khác có vẻ không có sự thay đổi nào rõ rệt.

Pixel 2 XL sở hữu camera tốt nhất quả đất

Cả iPhone X và Pixel 2 XL đều có khả năng cung cấp những bức ảnh tuyệt vời, và chúng đều là một trong những smartphone chụp ảnh tốt nhất hiện nay. Tuy iPhone X có chất lượng ảnh chụp tốt nhất nhưng Pixel 2 XL lại tạo ra sự cân bằng tốt nhất giữa chụp ảnh và quay phim.

Quan trọng hơn, điều này xảy ra khi Pixel 2 XL có giá bán rẻ hơn so với iPhone X. Thậm chí ngay cả Pixel 2 với giá bán 650 USD cũng giúp tạo ra những bức hình ấn tượng.

Android mang đến khả năng tùy biến tốt hơn iOS

Một trong những điểm nhấn thu hút người dùng đến với Android đó là khả năng tùy biến, bao gồm cả việc ẩn ứng dụng trong khay ứng dụng Android. Đối với các ứng dụng muốn giữ trên màn hình chính, bạn có thể sắp xếp lại chúng ở bất cứ nơi đâu trên màn hình.

Đây là lợi ích của Android và được chào hàng trong nhiều năm qua trong cuộc chiến của cộng đồng fan Android với iPhone.