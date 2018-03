Những chiếc điện thoại Android Go đang mở ra những kỳ vọng lớn

Thứ Bảy, ngày 03/03/2018 08:00 AM (GMT+7)

Điện thoại Android Go đầu tiên trên thế giới ra mắt tại Mobile World Congress, và liệu chúng có thể thay đổi cách Android hoạt động so với hiện nay.

Android Go được thiết kế tối ưu để làm việc trên các điện thoại cấu hình yếu.

Android Oreo Go Edition là gì?

Về cơ bản đây là một phiên bản tùy chỉnh của Android Oreo để chạy tốt hơn trên điện thoại rẻ tiền vốn có giá thấp hơn. Tại Google I/O vào năm ngoái, công ty nói rằng nó làm việc với thiết bị có RAM 1 GB hoặc thấp hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu suất tốt.

Android Go không chiếm nhiều không gian như Android thông thường, vì vậy bạn không phải lo lắng nhiều về hết bộ nhớ. Việc sử dụng dữ liệu là mối quan tâm ở một số thị trường, vì vậy Google đã phát triển một số ứng dụng Go tối ưu hóa (YouTube, Google Maps, Gmail...) để giảm dữ liệu sử dụng. Ngay cả phiên bản Play Store trên Go cũng được tùy chỉnh để nó làm nổi bật các ứng dụng mà Google xác nhận sẽ chạy tốt trên các thiết bị có giới hạn này.

Vì sao có Android Go?

Nếu bạn muốn mua một điện thoại Android hoàn toàn mới với giá 100 USD, nhiều khả năng thiết bị sẽ sớm bị “lỗi thời” nếu chạy Android thông thường, hoặc đơn giản nó sẽ bị thiếu một số tính năng cập nhật. Mặc dù tất cả mọi người có thể vẫn sử dụng được nhưng trải nghiệm bị ảnh hưởng nặng nề bởi phần cứng đang làm việc.

Nhiều sản phẩm giá rẻ đang chọn Android Go làm nền tảng chính.

Android Go là một nỗ lực nhằm nâng cao sân chơi và đảm bảo rằng trải nghiệm Android phù hợp hơn trên tất cả các loại thiết bị. Nó sẽ không làm cho điện thoại 100 USD nhanh hơn như một sản phẩm cao cấp nhưng sẽ mang đến những tính năng Oreo quan trọng cho lượng người dùng rộng hơn và đảm bảo điện thoại rẻ tiền không phải là khủng khiếp để sử dụng.

Điểm nhanh các thiết bị Android Go đầu tiên

Các thương hiệu như ZTE, General Mobile, Micromax và Lava đã mang điện thoại Go đầu tiên đến với MWC nhưng phần lớn mọi người chú ý đến các thiết bị đáng chú ý hơn.

Alcatel 1X thật hấp dẫn bởi vì nó đi kèm màn hình 18:9 trong một sản phẩm không hề đắt tiền. Màn hình hiển thị của nó cung cấp độ phân giải VGA+ dù quá kém nhưng với mức giá khoảng 120 USD thì thực sự dễ hiểu. Bên trong điện thoại đi kèm chip lõi tứ của MediaTek và RAM 1 GB. Các trải nghiệm chuyển đổi qua lại giữa các ứng dụng không phải là vấn đề quá tệ.

1X được xem là chiếc điện thoại tiêu biểu về việc Google không kiểm soát đối tác Android Go khi nó cài sẵn một số ứng dụng đã được tải xuống trước, có nghĩa bạn sẽ không nhận được trải nghiệm Go nguyên bản.

Nokia 1 là cái tên được chú ý nhất trong loạt sản phẩm Android Go đầu tiên.

Nhưng cái tên đáng xem nhất lại là Nokia 1 - thiết bị có màn hình 4,7 inch nhỏ gọn và là smartphone thương hiệu Nokia rẻ nhất từ HMD. Nó đi kèm chip lõi tứ từ MediaTek và RAM 1 GB, nhìn chung cảm thấy ổn định hơn và vận hành mượt hơn so với Alcatel 1X.

Camera 5 MP của sản phẩm có thể không phải là quá tuyệt vời nhưng tất cả gói gọn trong một sản phẩm có giá 85 USD thì quả thực bạn không nên mong đợi quá nhiều hơn nữa.

Mặc dù khởi động ứng dụng mất đôi chút thời gian nhưng nó không bao giờ làm cho bạn cảm thấy bực bội, tuy nhiên nó không cung cấp khả năng chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng tốt như cách mà 1X có thể làm. Thật thú vị là điện thoại có ứng dụng Asisstant Go của Google, tuy nhiên bạn sẽ không thể gọi nó bằng lệnh “OK, Google” mà phải nhấp vào biểu tượng ứng dụng.

Kỳ vọng gì ở Android Go?

Vẫn cần thêm thời gian để đưa ra câu trả lời chính thức bởi chưa thiết bị nào trong danh sách đã được bán ra thị trường. Bên cạnh đó kết quả sẽ còn phụ thuộc rất nhiều vào phản ứng của người dân xung quanh. Bất chấp kết quả ra sao thì Google khẳng định công ty sẽ tiếp tục gắn kết với Android Go bởi cam kết với các thiết bị giá rẻ trước đây.

Android Go đi kèm các ứng dụng Go riêng với dung lượng và tiêu thụ dữ liệu thấp hơn.

Trong thời gian tới chúng ta hoàn toàn có thể mong đợi một số điện thoại Go siêu rẻ xuất hiện, thậm chí bao gồm những sản phẩm giá chỉ 50 USD như đề xuất của Google. Hiện tại ZTE áp dụng giá 80 USD cho Tempo Go, trong khi Lava và Micromax chưa đưa ra thông tin giá bán. Đây là những ngày đầu của Android Go nhưng chắc chắn nó sẽ làm thay đổi những cái nhìn về trải nghiệm Android trên điện thoại giá rẻ của người tiêu dùng.