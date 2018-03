Mọi smartphone Android Nokia tương lai là một phần của Android One

Sau khi được nhượng lại quyền sản xuất smartphone thương hiệu Nokia, HMD đã thành công trong việc vực dậy thương hiệu để vượt qua nhiều đối thủ lớn trong thị trường smartphone vào năm ngoái. Dòng sản phẩm smartphone mới nhất của Nokia đã trở thành một trong những lựa chọn Android được nhiều người ưa chuộng nhất nhờ trải nghiệm nguyên bản và thuần khiết.

Android One đảm bảo điện thoại sẽ hỗ trợ cập nhật phần mềm trong 18 tháng và nhanh nhất có thể.

Cùng với sự nổi tiếng này, Nokia hiện đang thực hiện một cam kết để đảm bảo tất cả điện thoại Android trong tương lai của hãng sẽ là một phần của Android One. Điều này đồng nghĩa với điện thoại Android thương hiệu Nokia sẽ đảm bảo tính “thuần túy, an tonaf và cập nhật nhanh” ít nhất trong 18 tháng kể từ khi ra mắt.

Người dùng Android hiện nay đang tỏ ra khó chịu với những cái tên dễ bị nhầm lẫn trong các phiên bản xung quanh Android. Bên cạnh Android nguyên bản còn có Android Go và Android One. Trong đó Android Go dễ xác định hơn. Nó chỉ đơn giản là một nền tảng thiết kế đặc biệt cho điện thoại rất hạn chế về phần cứng.

Đối với Android One, nó có vẻ hơi khó giải thích hơn. Nó bắt nguồn từ chương trình Nexus nhằm mục đích đưa trải nghiệm Android nguyên bản đến với những chiếc điện thoại giá thành thân thiện do các OEM thiết kế. Hãy suy nghĩ nó như phiên bản Google Play Edition cho điện thoại giá thấp. Hiện cả Google Play Edition và Nexus đã biến mất, do đó Android One trở thành lựa chọn duy nhất.

3/4 điện thoại Nokia mới được HMD công bố tại MWC 2018 chạy Android One, có nghĩa nó sử dụng Android 8.0 Oreo mới nhất. Thành viên còn lại là Nokia 1 - điện thoại Android Go đầu tiên của HMD. Nhưng không dừng lại ở đó, trong một cuộc phỏng vấn với PCWorld, Giám đốc sản phẩm HMD - Juho Sarvikas đã tiết lộ rằng mọi smartphone trong tương lai đến từ Nokia sẽ là một phần của Android One.

Android One sẽ là thương hiệu xuất hiện trên mọi điện thoại Android thương hiệu Nokia.

Đó quả là một tham vọng lớn mà HMD đặt ra cho điện thoại của mình. Về lý thuyết điện thoại Android One sẽ được hỗ trợ cập nhật phần mềm trong 18 tháng, và ở thời điểm hiện tại HMD đã làm rất tốt trong việc quản lý cập nhật phần mềm. Nhưng đó là thời điểm công ty có chưa đến 10 điện thoại, vì vậy vẫn còn nhiều dấu hỏi đặt ra về cam kết của công ty Phần Lan một khi sản phẩm của hãng mở rộng ra.