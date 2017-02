Lộ Huawei P10 Plus dùng RAM 8GB, giá cao hơn iPhone 7 Plus

Phiên bản dùng RAM 8GB của chiếc Huawei P10 Plus sẽ có giá bán khoảng 850 USD.

Những thông tin về Huawei P10 Plus đang trở thành chủ đề được nhắc đến nhiều trước thềm MWC 2017 tới. Một số nguồn tin nói rằng smartphone này sẽ có sẵn trong hai phiên bản RAM 4GB và 6GB.

Cấu hình Huawei P10 Plus rò rỉ qua nhà bán lẻ ở Tây Ban Nha.

Mặc dù nhà sản xuất Trung Quốc chưa đưa ra bất kỳ thông tin chính thức nào về Huawei P10 Plus. Tuy nhiên, theo thông tin mà nhà bán lẻ điện thoại là Phone House của Tây Ban Nha thì Huawei P10 Plus sẽ có thêm một bản dùng RAM 8GB.

Trên trang web của nhà bán lẻ Phone House vừa đăng tải thông số kỹ thuật chi tiết của mẫu smartphone Huawei P10 Plus bao gồm chipset Kirin 960, màn hình 5,5 inch độ phân giải Full HD và một phiên bản độ phân giải QHD (1440 x 2560 pixel), camera chính 12 megapixel, và chạy Android 7.0 Nougat.

Thậm chí nhà bản lẻ này còn niêm yết mức giá dành cho P10 Plus bản RAM 8GB là 850 USD (tương đương 19,3 triệu đồng), mức giá này còn cao hơn 81 USD so với giá bán của iPhone 7 Plus (giá 769 USD đối với bản 32GB).

Theo kế hoạch của Huawei, bộ đôi smartphone P10 và P10 Plus sẽ chính thức trình làng ngày 26/2 tại Triển lãm Di động thế giới diễn ra ở Barcelona.