Lộ bo mạch iPhone 7s Plus: Chip xử lý A11 và modem của Intel

Thứ Tư, ngày 30/08/2017 08:00 AM (GMT+7)

Một bức ảnh rò rỉ thú vị gần đây đã được tải lên bởi Benjamin Geskin trên Twitter. Một bảng bo mạch được cho là của mô hình iPhone 7s Plus.

Bo mạch của iPhone 7s Plus

Khi so sánh với bảng bo mạch của iPhone 7 Plus, chúng có nhiều điểm khá tương đồng, và vị trí đặt các lỗ vít tương tự như ở bo mạch iPhone 7 Plus.

Trong khi đó, theo các đồn đoán gần đây, iPhone 8 dự kiến sẽ có thiết kế bo mạch xếp lớp với bộ pin kép hình chữ L. Nhờ đó mà dung lượng pin của iPhone 8 sẽ lớn hơn đáng kể so với tất cả các phiên bản iPhone trước đây.

Trên bảng bo mạch được in dấu thời gian là “3217”, tương ứng với tuần thứ 32 của năm 2017. Điều này ám chỉ linh kiện này được sản xuất vào đầu tháng 8.

Mặc dù bảng mạch của iPhone 7s Plus vừa được tiết lộ không có các linh kiện bên trên, nhưng chúng ta cũng có thể xác định một số chi tiết trên bảng mạch. iPhone 7s Plus sẽ được trang bị chip xử lý A11 và modem của Intel.