iPhone X sẽ đội giá lên 1.199 USD do mua OLED của Samsung?

Thứ Sáu, ngày 08/09/2017 08:00 AM (GMT+7)

Phiên bản 512GB của Apple iPhone X mới sắp ra mắt tới đây được đồn đoán sẽ có giá đắt hơn dự kiến với mức khoảng 1.199 USD. Mức giá này sẽ được công bố chỉ sau vài tuần phiên bản 64GB Samsung Galaxy Note 8 được tiết lộ bán với giá 929.99 USD.

Màn hình uốn cong OLED của Samsung khiến iPhone X đắt hơn dự kiến.

Theo báo cáo gửi tới khách hàng ngày 6.9 của hãng chứng khoán KGI Securities cho biết, một trong lý do chính khiến giá thiết bị iPhone mới của Apple đội lên cao như vậy do nhà táo khuyết phải trả tiền mua các tấm màn hình OLED của Samsung. Những tấm màn hình này sẽ khiến Apple mất gấp đôi phí so với việc mua màn hình LCD dành cho Apple iPhone 7 và Apple iPhone 7s mà sắp tới đây được đồn đoán sẽ có tên gọi là iPhone 8 và iPhone 8s.

Giới phân tích cho rằng, Apple có khả năng sẽ phải trả 120 – 130 USD cho mỗi tấm màn hình OLED mua từ Samsung. Trong khi giá trả cho màn hình LCD mỗi chiếc chỉ dao động từ 45-55 USD. Chính vì giá chát như vậy mà Apple hiện đang tìm kiếm bên cung cấp màn hình OLED mới như LG chẳng hạn. Việc có thêm nhà cung cấp OLED sẽ giúp cho Apple không chỉ duy trì được nguồn màn hình dồi dào mà còn cho phép Apple tạo ra sự cạnh tranh về giá giữa hai nhà cung cấp.

Trong thực tế các màn hình OLED của Samsung không cõ hỗ trợ cảm ứng 3D Touch do đó không tạo ra nhiều khác biệt so với nút ấn cảm biến của màn hình LCD. KGI cho rằng đây là lý do tại sao Apple đã không ngừng thêm tính năng Touch ID dưới màn hình. Theo hãng chứng khoán này, OLED cũng không phải hoạt động tốt khi quét vân tay. Chính vì thế, iPhone X Apple nhiều khả năng sẽ thay Touch ID bằng một hệ thống nhận dạng khuôn mặt 3D cho phép sử dụng camera trước để khóa iPhone và xác nhận nhận dạng cho ứng dụng Apple Pay.

Chỉ có duy nhất phiên bản kỷ niệm 10 năm ra đời của gia đình iPhone mới trang bị màn hình OLED trong năm nay. Các thiết bị khác được ra mắt trong năm như iPhone 8 và iPhone 8 Plus vẫn sẽ mang màn hình LCD. Nhưng bắt đầu từ các mẫu năm 2018, thì cả ba mẫu iPhone này cũng sẽ mang màn hình OLED.