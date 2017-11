iPhone X có viền siêu mỏng, nhưng đã ấn tượng?

Để có một cái nhìn tốt hơn về các cải tiến mà Apple đã đạt được với việc thu hẹp viền xung quanh màn hình iPhone X, trang GSMArena gần đây đã đo các cạnh viền của iPhone X, sau đó so sánh với viền trên các sản phẩm viền “gần mỏng” khác, bao gồm trên, dưới và cạnh bên. Riêng cạnh bên, với màn hình lớn ngày nay, viền dày sẽ khiến điện thoại trở nên rộng hơn dẫn đến việc cầm máy trên tay không được thoải mái.

Theo ghi nhận, viền bên iPhone X có độ dày 4,13 mm. Nó mỏng hơn gần 1 mm so với iPhone 8 Plus, nhưng dày hơn so với LG V30 và Xiaomi Mi Mix 2. Có lẽ Apple đã không quyết định giảm quá nhiều kích thước bề dày của nó để tránh những tình huống không mong muốn. Dĩ nhiên, so với các sản phẩm tràn viên như flagship Galaxy của Samsung thì iPhone X thất bại hoàn toàn.

Điều lợi thế nhất của iPhone X so với các đối thủ của mình chính là kích thước bề dày ở cạnh dưới, bởi lẽ công ty đã loại bỏ nút Home để chuyển sang cụm máy ảnh TrueDepth với tính năng Face ID cho phép mở khóa bằng khuôn mặt thay vì Touch ID.

Phần viền đỉnh của iPhone X bao gồm máy ảnh TrueDepth đặt trong cụm cảm biến đặt tên là Notch. So với LG V30, nó dày hơn 1,2 mm. Cần nhớ rằng, bản thân V30 đi kèm hệ thống âm thanh stereo, vì vậy việc đổ lỗi cho cụm Notch khiến viền trên iPhone X dày hơn của Apple chưa thực sự phù hợp.

Cạnh (mm) Trên (mm) Dưới (mm) iPhone X 4,13 8,93 3,87 iPhone 8 Plus 5,03 19,44 19,29 LG V30 3,67 7,73 7,27 Xiaomi Mi Mix 2 3,72 4,52 10,57

Nhìn chung, các kỹ sư của Apple đã thành công trong việc thu gọn kích thước bề dày của các viền xung quanh iPhone X so với iPhone 8 Plus nhưng nó vẫn chưa thực sự tối ưu so với những điện thoại có giá rẻ hơn hàng triệu đồng.