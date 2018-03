iPhone SE 2 tiếp tục rò rỉ, đẹp không kém iPhone X

Các chuyên gia đã đăng tải bản phác thảo dựa trên các thông tin đăng tải liên quan đến iPhone SE2 - một chiếc iPhone cao cấp thân thiện ngân sách - mà Apple có thể sớm ra mắt trong thời gian tới.

Apple sẽ ra mắt phiên bản iPhone SE mới trong năm nay?

Trích dẫn nguồn tin thân cận, biên tập viên trang BGR Zach Epstein cho thấy một cặp hình ảnh so sánh những thay đổi trong iPhone SE thế hệ thứ hai so với phiên bản tiền nhiệm của nó. Các điểm mấu chốt của sản phẩm bao gồm không có nút Home như iPhone X, bổ sung Face ID cùng notch, loại bỏ jack cắm tai nghe và khung nhôm được giữ nguyên.

Câu hỏi đặt ra là những gì có thể xảy ra với iPhone SE2, hoặc iPhone X SE? Nếu sử dụng máy ảnh kép sẽ yêu cầu RAM bổ sung vì Apple luôn thấy rằng đó là lý do tại sao iPhone X, iPhone 8 Plus và 7 Plus phải có RAM 3 GB thay vì RAM 2 GB trong iPhone 8 và 7. Do đó thật khó để Apple trang bị máy ảnh kép cho iPhone SE tiếp theo.

Đặt camera kép sang một bên. Nhiều người dùng có khả năng sẽ thích khung nhôm cho iPhone SE2 vì nó sẽ giúp tăng độ bền của sản phẩm cũng như tiết kiệm chi phí so với kính mặt sau của iPhone X, đó là chưa kể chi phí sửa chữa không hề rẻ.

Trong thực tế, câu hỏi đặt ra duy nhất về iPhone SE2 này chính là giá bán sản phẩm. Hiện nay iPhone SE chỉ tốn khoảng 350 USD, trong khi iPhone SE2 có thể tung ra thị trường với mức giá 799 USD, tương đương mức giá iPhone 8 Plus.

iPhone SE được cho là sẽ đi kèm khung nhôm và notch như iPhone X.

Quan trọng hơn, Epstein cho biết chiếc điện thoại này có màn hình 6,1 inch đến 6,2 inch - gợi ý đến rò rỉ về chiếc iPhone với màn hình LCD mà Apple có thể ra mắt trong mùa thu được Ming-chi Kuo đăng tải mới đây.

Được biết, ngoài iPhone LCD thì ông Kuo còn cho biết Apple sẽ ra mắt thêm 2 thành viên khác, bao gồm iPhone X thế hệ thứ 2 và iPhone X Plus 6,5 inch. Giá bán lẻ cho hai sản phẩm này là 999 USD và 1.199 USD, với mỗi lựa chọn bộ nhớ trong nâng cấp là 150 USD.