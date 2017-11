iPhone 9: Cây cầu nối thế hệ iPhone sẽ ra sao?

Thứ Sáu, ngày 10/11/2017 10:00 AM (GMT+7)

iPhone 9 đã bị bỏ qua, nhưng không có nghĩa rằng sang năm 2018 Apple sẽ không tạo ra cầu nối giữa các ấn phẩm mới được tung ra gần đây là iPhone 8 và iPhone X.

Các chuyên gia cho biết, chính một số tính năng trên iPhone 8 Plus lại sẽ là cơ sở về mặt lý thuyết cho mẫu iPhone 9 cỡ 4.7-inch dự kiến được ra mắt vào tháng 9.2018, đồng thời với đó là mẫu kế nhiệm iPhone X là iPhone X2 cũng sẽ có hai phiên bản kích cỡ khác được ra mắt.

Sự xuất hiện trở lại của nút Home như các iPhone cũ.

Mặc dù chưa có bất kỳ thông tin chắc chắn nào về iPhone 9 nhưng giới phân tích tin rằng mẫu điện thoại này sẽ vẫn là sự tiếp nối thiết kế truyền thống của iPhone và được xem là nấc thang cuối cùng trước khi Apple sáp nhập hoàn toàn thế hệ iPhone cũ và mới theo một diện mạo màn hình tràn viền toàn bộ như iPhone X.

Dưới đây được cho là những tính năng mà người hâm mộ sẽ mong đợi trên ấn phẩm iPhone 9 dự kiến được Apple tung ra cú đúp vào năm 2018.

1. Sự xuất hiện lần cuối cùng của nút Home

Khi bạn mua iPhone X, có lẽ bạn sẽ thấy nút Home từng xuất hiện trên iPhone của Apple sẽ có rất ít cơ hội trở lại. Nhưng với iPhone 9 có thể nút Home sẽ tái xuất lần cuối.

2. Đi kèm với tai nghe AirPods

Tai nghe AirPods.

Apple đang dẫn đầu các nhà sản xuất điện thoại thông minh bán điện thoại đi kèm với bộ đôi tai nghe. Nhưng khi giắc cắm tai nghe trên iPhone 7 không còn thì khách hàng có thể nghe nhạc bằng tai nghe EarPods kết nối Lightning hoặc sạc điện thoại không dây nhưng sẽ không thực hiện đồng thời được hai tính năng này.

Người hâm mộ chắc chắn sẽ rất vui mừng nếu iPhone 9 ra mắt cùng với bộ đôi AirPods. Những tai nghe không dây này có thể sẽ là một phụ kiện giúp Apple đạt doanh số khổng lồ với mẫu iPhone 9. Bởi AirPods cho phép bạn tận hưởng âm nhạc ngay cả khi đang sạc điện thoại.

3. Sạc không dây

Apple đầu tư vào sạc không dây nhằm thu hút khách hàng trẻ tuổi, và đây cũng là tính năng được mong đợi đối với iPhone 9.

Đế sạc.

Kể từ iPhone 7 tới iPhone 8, sạc không dây đòi hỏi Apple phải tạo ra lưng điện thoại hoàn toàn bằng kính, để từ đó cho phép tín hiệu sạc xuyên qua được thiết bị dễ dàng.

Tất nhiên giữ tính năng này iPhone 9 có thể sẽ nhìn không mấy khác biệt so với những gì có trên iPhone mới hiện nay và điều đó sẽ khiến cho mẫu điện thoại này dễ bị vỡ.

4. Màn hình AMOLED

Sẽ có màn hình AMOLED.

Apple từng thông báo do thiếu nguồn cung nên chỉ có thể cài đặt được màn hình AMOLED trên mẫu iPhone X. Tuy nhiên, khi chuỗi nguồn cung có đủ thời gian từ 6-8 tháng thì có thể Apple sẽ xem xét sử dụng loại công nghệ màn hình ấn tượng này trên iPhone 9.

5. Camera kép phía sau

Camera kép.

iPhone 9 sẽ dự kiến có camera kép phía sau – đây là điều dường như chắc chắn. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm suốt mấy năm qua, dường như Apple chỉ tích hợp camera kép trên phiên bản Plus, do đó có thể không phải iPhone 9 tiêu chuẩn mà là iPhone 9 Plus sẽ mang camera kép.