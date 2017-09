iPhone 8 vẫn đạt doanh số kỷ lục, dù người dùng thờ ơ

Theo chu kỳ, iPhone thế hệ mới sẽ ra mắt tuần tới (ngày 12/9), và chiếc smartphone này được hi vọng là sẽ có những thay đổi ngoạn mục về thiết kế vì đây sẽ là phiên bản đánh dấu 10 năm ra mắt của iPhone trên thị trường.

Tuy nhiên đây chỉ là những đồn đoán của giới công nghệ, còn người dùng iPhone thì thực sự không nhiều người quan tâm về những cải cách của iPhone mới.

Thiết kế iPhone 8 được dự đoán sẽ không có viền cạnh (giữa)

Theo khảo sát của Piper Jaffray trên 400 người sở hữu iPhone, thì hầy hết người được hỏi không quan tâm nhiều lắm đến những nâng cấp của iPhone 8 so với iPhone 7 vì những gì mà chiếc iPhone 7 mang lại đã có đủ cải tiến mạnh mẽ so với những gì họ cần. Chính vì thế, chỉ có 24% người được khảo sát cho biết họ hi vọng iPhone 8 sẽ có những cải tiến lớn (trong khi tới 29% khi khảo sát về iPhone 7 năm 2016).

Kể từ năm 2014 với iPhone 6, các thiết kế của iPhone thế hệ tiếp theo dường như không có những đột phá, và phần mềm thì cũng chỉ dựa trên những khuôn mẫu chung và nâng cấp một chút so với phiên bản trước đó.

iPhone 8 được dự đoán sẽ tạo ra cú hích mới ngoạn mục cho doanh thu của Apple

Chiếc iPhone ra mắt vào 12/9 tới đây (tên gọi là iPhone 8, iPhone X, hoặc là iPhone Edition...) được kỳ vọng sẽ có màn hình OLED không viền với việc mất đi phím home vật lý, mở khỏa bằng khuôn mặt, được trang bị mặt sau bằng kính, và hệ thống camera hoàn toàn mới được phát triển bởi Apple. Bên cạnh iPhone 8, nhiều người cũng dự đoán Apple sẽ tung ra phiên bản cải tiến của iPhone 7 và iPhone 7 Plus - iPhone 7S với nhiều cải cách đáng kể tương tự iPhone 8 nhưng mức giá lại rẻ hơn.

Mặc dù không nhiều người dùng quan tâm về những nâng cấp của iPhone 8, nhưng doanh số của Apple được dự đoán vẫn tăng mạnh. Theo đó, các nhà phân tích từ Piper Jaffray cho biết iPhone 8 sẽ tạo ra cú hích lớn với doanh số bán ra điện thoại iPhone trên thị trường vượt qua kỷ lục mà chiếc iPhone 6 đã từng tạo ra (36%).

Họ cũng dự đoán, sẽ có 242 triệu chiếc iPhone X được bán ra trong vòng 12 tháng sau khi ra mắt.