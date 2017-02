iPhone 8 màn hình OLED 5,8 inch, vỏ thép không gỉ

Trang GSM vừa dẫn nguồn tin từ một trong những nhà cung ứng linh kiện cho Apple nói rằng, iPhone 8 sẽ được trang bị bộ khung bằng chất liệu thép không gỉ, mặt trước và sau sử dụng kính cường lực chống xước. Lớp khung thép không gỉ của máy sẽ do công ty Foxconn và Jabil Circuit chịu trách nhiệm sản xuất.

iPhone 8 sẽ sở hữu viền khung bằng thép không gỉ.

Riêng phiên bản iPhone 8 màn hình 5,8 inch sử dụng tấm nền màn hình công nghệ OLED của Samsung, và sẽ có giá bán trên 1.000 USD (khoảng 22,7 triệu đồng) tại thị trường Mỹ, cao hơn gần 6 triệu so với mẫu iPhone 7 Plus hiện nay.

Trong khi hai phiên bản iPhone 7s màn hình 4,7 inch và iPhone 7s Plus màn hình 5,5 inch sẽ vẫn dùng bộ khung hợp kim nhôm, giống như phiên bản tiền nhiệm. Chỉ có điều chất liệu lần này sẽ do công ty Catcher Technology đảm nhiệm.

Hiện tại vẫn chưa có thông tin nào về thiết kế của iPhone 7s và iPhone 7s Plus được xác nhận, nhưng nhiều khả năng sẽ cùng kiểu dáng và kích thước so với iPhone 7 và 7 Plus, có khác cũng chỉ là đến từ những nâng cấp bên trong.