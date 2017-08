iPhone 7s và 7s Plus lộ kích thước

Người dùng Apple đã dần dần trở nên “nhạy cảm hơn” với kích thước của những chiếc iPhone, có một số muốn kích thước lớn hơn, trong khi có một số người muốn kích thước nhỏ hơn. Thời gian trình làng siêu phẩm mới của Apple đang tới gần, chúng ta cùng xem thông tin kích thước dự kiến của 3 mô hình sắp tới.

Lộ bảng kích thước của iPhone 7s và 7s Plus

Cụ thể, iPhone 7s sẽ có kích thước 138,44 x 67,26 x 7,21 mm so với kích thước hiện tại của iPhone 7 là 138,3 x 67,1 x 7,1. Trong khi đó, iPhone 7s Plus với kích thước là 158,37 x 78,1 x 7,41 so với iPhone 7 Plus là 158,2 x 77,9 x 7,3.

Kích thước của iPhone 7s

Các thông tin rò rỉ từ trước đến nay đều cho răng iPhone 7s và 7s Plus sẽ có kích thước lớn hơn hai mô hình tiền nhiệm. Nguyên nhân chính dẫn tới việc này là iPhone 7s và 7s Plus sẽ có mặt sau làm bằng kính cùng với việc có sạc không dây nên phụ kiện sẽ được để bên trong của máy.

Kích thước của iPhone 7s Plus

Dự kiến, iPhone 8 sẽ có mức giá khởi điểm là hơn 1.000 USD (22,5 triệu đồng) trong khi đó mẫu iPhone 7s và 7s Plus vẫn giữ mức giá bán như thời điểm iPhone 7và 7 Plus khi ra mắt.

Cả ba siêu phẩm này sẽ được Aplle ra mắt vào ngày 12/9 tới. Chúng ta hãy cùng chờ đợi sự kiện này để giải đáp mọi thắc mắc.