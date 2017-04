iPhone 7 Plus đột ngột bốc cháy trên giường ngủ

Một người phụ nữ tên Chen ở Nam Kinh, Trung Quốc cho hay chiếc iPhone 7 Plus của cô mới tự bốc cháy vào đầu tháng này.

Cô Chen cho hay, khi thức dậy với giấc mơ về iPhone 8 của Apple, cô phát hiện ra chiếc iPhone 7 Plus của mình để ở đầu giường đang bốc khói. Sau khi nhanh chóng ném điện thoại xuống dưới đất, thiết bị đã phát nổ. May mắn thay, không ai bị thương tích.

Cận cảnh chiếc iPhone 7 Plus xấu số.

Chiếc iPhone 7 Plus được cô Chen mới mua về hồi tháng 3 vừa qua và phát nổ sau 1 tháng. Người chủ sở hữu này đã đem mẫu iPhone của mình tới đơn vị bán lẻ đã mua và nhận được câu trả lời: cô chưa được hoàn trả chi phí cho đến khi điều tra ra nguyên nhân của vụ nổ. Do vậy, cô Chen buộc phải mua ngay một chiếc smartphone mới khác dùng thay thế.

Màn hình của điện thoại bị bật mép.

Sau sự cố này, cô Chen khẳng định rằng cô sẽ không mua thêm chiếc iPhone nào của Apple nếu như hãng này không đảm bảo về chất lượng của sản phẩm. Thậm chí, nếu được đền bù, cô còn xác nhận sẽ không sử dụng chiếc iPhone của hãng nếu như không được đảm bảo về nguy cơ cháy nổ.

Chiếc iPhone 7 Plus có thể cháy nổ do nhiều nguyên nhân xảy ra cháy nổ, nguyên nhân hàng đầu là do người dùng sử dụng cáp hoặc dây sạc nhái từ bên thứ 3. Hình ảnh chụp từ cô Chen cũng cho thấy không sự hiện diện của loại dây sạc cô sử dụng.