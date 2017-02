Hình dáng, kích thước Galaxy S8 và S8 Plus lộ toàn diện

Sẽ có hai phiên bản Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus được Samsung tung ra vào cuối tháng 3 tới.

Thứ Năm, ngày 02/02/2017 10:20 AM (GMT+7)

Những thông tin về bộ đôi Galaxy S8 và Galaxy S8 Plus đang xuất hiện ngày một dày đặc và có độ xác tín rất cao. Theo thông báo từ nhà sản xuất Hàn Quốc thì hai thiết bị này sẽ được Samsung công bố tại một sự kiện diễn ra vào ngày 29 tháng 3 tới. Điều đó đồng nghĩa với việc máy sẽ không được trình làng tại MWC 2017 diễn ra vào cuối tháng 2 này.

Galaxy S8 Plus có màn hình khoảng 6,1 inch

Mặc dù gần 2 tháng nữa Galaxy S8 và S8 Plus mới được trình làng, nhưng hình ảnh rò rỉ ngày hôm qua cũng cho thấy thiết kế, kích thước màn hình, và độ mỏng của hai thiết bị này.

Nhìn vào hình ảnh có thể thấy thiết kế của bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus là cực kỳ ấn tượng với kiểu dáng thon gọn, viền màn hình siêu mỏng, và cạnh màn hình cong mềm mại. Trong khi đó, kích thước của máy cũng vô cùng ấn tượng tỷ với lệ màn hình của cả 2 chiếc máy đều là 18.5:9, tương tự như thông tin mà Evan Blass (@evleaks) đã tiết lộ vào tuần trước.

Galaxy S8 có màn hình 5,7 inch

Phiên bản Galaxy S8 Plus có kích thước dài 159.53mm, rộng 73.37mm được cho là hơi cao và rộng hơn một chút so với Galaxy S7 Edge hiện tại, trong khi máy vẫn sở hữu màn hình lên đến 6,1 inch hoặc hơn, độ phân giải 2.960 x 1.440 pixel. Phiên bản Galaxy S8 có màn hình 5,7 inch, nhưng đặc biệt là nó nhỏ gọn hơn so với phiên bản hiện tại khi sở hữu kích thước dài 131,58 mm, rộng 68,05 mm.

Ngoài ra, cả Galaxy S8 và S8 Plus đều bỏ đi nút Home ở mặt trước, thay vào đó là hai dải trống bằng nhau ở trên và dưới máy, giống như kiểu thiết kế mà LG sẽ áp dụng trên G6 sắp tới.

Mặt lưng của máy có camera ở chính giữa, bên trái là đèn LED kép, bên phải có thể là vị trí cảm biến vân tay. Cạnh dưới là cổng kết nối USB Type-C, một dải loa, và vẫn giữ nguyên giắc cắm tai nghe 3.5mm. Cạnh phải của máy là phím nguồn, cạnh trái là phím tăng giảm âm lượng và một phím chức năng (rất có thể là nút chụp ảnh chuyên dụng, hoặc phím Mute (tắt tiếng) như trên iPhone).