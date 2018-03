Hãy ngừng quan điểm so sánh các yếu tố này khi mua một smartphone

Điện thoại có nhiều chi tiết hơn so với tốc độ xử lý, RAM, bộ nhớ trong, pin và máy ảnh bởi chúng được tối ưu hóa một cách tinh xảo cho các thiết bị dựa vào tính năng, lập trình và tinh chỉnh từ nhà sản xuất. Đó là chưa kể đến những cải tiến dần của các công nghệ sản xuất, giúp điện thoại giá rẻ cũng chạy một cách mượt mà và thậm chí nhanh chóng.

CPU, RAM và bộ nhớ trong

Bạn không cần phải nhìn vào các thông số kỹ thuật để biết một điện thoại mới, so sánh điện thoại cao cấp sẽ chạy nhanh ra sao bởi thiết bị tầm trung hoặc giá rẻ cũng chạy tốt, đặc biệt so sánh iPhone và Android. Điểm chuẩn có thể giúp nhưng chỉ để tham khảo, bởi trong năm nay bạn cần quan tâm đến các công nghệ xung quanh như LTE, bảo mật hay quay phim 4K.

Chip, RAM và bộ nhớ trong không còn là yếu tố quyết định việc mua smartphone nữa.

Một điều quan trọng cần nhớ là, ngay cả khi một chip được quảng cáo nhanh hơn 30% so với tiền nhiệm của nó vẫn phụ thuộc vào những gì bạn sử dụng. Tốc độ bộ nhớ, kiến trúc chip và cả ứng dụng ưa thích… Tất cả đều có thể ảnh hưởng đến ứng dụng của bạn trừ khi bạn chỉnh sửa, phát video 4K hoặc chơi game di động…

Bộ nhớ RAM lớn sẽ giúp bạn chạy đa nhiệm tốt hơn, nhưng điều này không có nghĩa nó chạy mượt hơn các đối thủ. Đó là lý do vì sao cả một OnePlus 5T có RAM 8 GB cũng không ấn tượng hơn so với iPhone X chỉ có RAM 3 GB, hay Pixel 2 có RAM 4 GB.

Nhìn chung, bạn không nên nhìn vào thông số CPU hay RAM để so kè với điện thoại khác. Đó là lý do khiến một thời gian dài, iPhone luôn có RAM 1-3 GB nhưng vẫn chạy mượt mà nếu so sánh với nhiều điện thoại có RAM lớn hơn nhiều lần.

Yếu tố máy ảnh

Một trong những bài học thường niên nhắc đi nhắc lại chính là số megapixel không còn cần thiết vì các nhà sản xuất điện thoại di động đã chuyển sang tối ưu các yếu tố xung quanh. Lấy ví dụ Galaxy S9+ mới ra mắt có 12 MP nhưng vẫn xếp trên đỉnh nhờ các yếu tốt như khẩu độ biến thiên, camera kép… Về cơ bản, số megapixe không phải là yếu tố then chốt để cung cấp bức ảnh đẹp.

Máy ảnh vẫn luôn là một trong những điểm mà nhiều người mua smartphone quan tâm hiện nay.

Bên cạnh đó còn có sự hỗ trợ của các hệ thống phụ như Google Pixel 2 trang bị chip AI Visual Core có thể tối ưu quá trình xử lý hình ảnh HDR và ​​các kiểu thao tác hình ảnh khác để tạo ra một số bức ảnh đẹp. Nó làm nhiều hơn ngay cả dữ liệu qua ống kính không nhiều, khiến con số 12 MP không quá quan trọng nữa.

Mỗi nhà sản xuất đều có thể kết hợp phần cứng và phần mềm để mang lại những hình ảnh tốt nhất cho điện thoại của họ. Tốt nhất hãy ghé các trang web đánh giá sản phẩm để xem những bức ảnh chụp tham khảo, xem các yếu tố quan trọng như khả năng chụp ban đêm hay chuyển động.

Dung lượng pin

Được đo bằng mAh, chúng cung cấp cho bạn cái nhìn về khả năng chứa năng lượng hoạt động của điện thoại, nhưng lớn hơn không có nghĩa nó kéo dài thời gian sử dụng hơn.

Pin dung lượng lớn hơn không có nghĩa smartphone sẽ chạy lâu hơn.

Ví dụ rõ ràng nhất so sánh pin 3.000 mAh trên một số smartphone Android và 2.716 mAh trên iPhone X. Mặc dù dung lượng pin lớn hơn nhưng một số máy này vẫn hoạt động được thời gian thấp hơn bởi một loạt các yếu tố khác nhau ảnh hưởng đến hiệu suất pin.