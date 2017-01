Galaxy S8 và S8 Plus mỏng hơn S7 và S7 Edge, bỏ nút Home

Hình ảnh mới rò rỉ cho thấy kích thước chuẩn của bộ đôi smartphone cao cấp Galaxy S8 và S8 Plus sắp tới.

Chủ Nhật, ngày 22/01/2017 06:00 AM (GMT+7)

Bản thiết kế 3D vừa rò rỉ cho thấy Galaxy S8 Plus sẽ có kích thước 152,38 x 78,51 x 7.94mm. Kích thước này cao và rộng hơn so với Galaxy S7 Edge (150.9 x 72.6 x 7.7 mm), điều này đồng nghĩa với việc phiên bản mới sẽ có màn hình lớn hơn. Và theo con số mà nguồn cung cấp ảnh đồ họa này tiết lộ, Galaxy S8 Plus có màn hình lên tới 6,3 inch.

Galaxy S8 Plus có kích thước nhỉnh hơn S7 Edge

Trong khi phiên bản cỡ nhỏ Galaxy S8 sẽ có kích thước là 140.14 x 72,20 x 7.30mm, hơi ngắn và mỏng hơn so với Galaxy S7 hiện tại (142.4 x 69.6 x 7.9 mm), nhưng màn hình rộng hơn khi có kích thước là 5,7 inch, còn S7 chỉ có màn hình 5,1 inch.

Mặc dù màn hình của bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus là rộng hơn, nhưng kích thước lại không lớn hơn bộ đôi Galaxy S7 và S7 Edge là bao do Samsung đã tận dụng tối đa phần viền cạnh trên và dưới để làm không gian cho màn hình. Bên cạnh đó nút Home vật lý cũng đã bị loại bỏ thay vào đó là nút Home cảm ứng tích hợp trên màn hình cùng công nghệ bảo mật vân tay.

Nút Home trên bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus cũng được loại bỏ

Ngoài ra, bản vẽ mô tả cạnh dưới có cổng microUSB, một điểm mâu thuẫn với các báo cáo trước đây cho rằng S8 sẽ trang bị cổng USB Type-C.

Không có hình ảnh nào về mặt lưng của bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus bị rò rỉ, do vậy chúng ta cũng không thể thấy được thiết kế camera của thiết bị mới có lồi ra như các model trước không.

Một chi tiết khiến người dùng rất băn khoăn là việc kích thước mỏng hơn của bộ đôi Galaxy S8 và S8 Plus liệu có ảnh hưởng đến dung lượng viên pin không? Chắc hẳn mọi người vẫn chưa quên sự việc đáng tiếc gây nổ pin trên Galaxy Note 7 diễn ra chỉ ít tháng trước, gây tổn thất hàng chục tỷ USD cho Samsung.