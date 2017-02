Galaxy S8 sẽ tích hợp dịch vụ thông minh nhân tạo Samsung Hello

Nguồn tin từ Sammobile cho hay, mẫu smartphone cao cấp của Samsung sẽ được trang bị thêm dịch vụ thông minh nhân tạo Samsung Hello bên cạnh trợ lý ảo Bixby.

Samsung Hello đã được hãng gửi đến Cục sở hữu trí tuệ châu Âu và được mô tả là “phần mềm cho phép hoặc chặn người dùng truy cập vào máy tính và các thiết bị di động để truy cập, tổng hợp, sắp xếp và tương tác với nội dung, thông tin, hình ảnh và chủ đề thuộc mối quan tâm của người dùng đó.” Ngoài ra, công nghệ này còn bao gồm “phần mềm ứng dụng cung cấp các tính năng và thông tin cá nhân dựa trên sở thích của người dùng trong các chủ đề như: thời tiết, âm nhạc, trò chơi, du lịch,.. thông qua giọng nói và nhận dạng giọng nói.”

Có thể thấy, Samsung Hello có chức năng tương tự như Google Feed (hay còn được biết đến với tên gọi Google Now). Sự kết hợp giữa Google Assistant và Google Feed đã giúp cho Google hoạt động vô cùng thống nhất, đáp ứng cả tương tác văn bản và giọng nói. Nhiều khả năng, Samsung Hello sẽ được kết hợp với Bixby và hiện diện ngay trên Galaxy S8.

Samsung Galaxy S8 sẽ được tích hợp hàng loạt tính năng mới.

Theo báo cáo mới nhất từ nguồn tin The Investor, phiên bản nhỏ hơn của Galaxy S8 sẽ chỉ được tích hợp pin 3000mAh và tùy chọn S8 Plus lớn hơn sẽ được cung cấp pin 3500mAh như Galaxy Note 7 trước đó.

Sau sự cố “khai tử” Galaxy Note 7 vào cuối năm ngoái, nhà sản xuất Hàn Quốc đã tiến hành thay đổi nhà cung cấp pin để chiếm lại lòng tin từ phía người tiêu dùng. Công ty Murata Manufacturing của Nhật Bản là đối tác mới cung cấp pin cho Galaxy S8, đây là công ty đã từng sản xuất pin cho LG. Bên cạnh đối tác này, Samsung vẫn sử dụng pin do các công ty con của mình sản xuất: Samsung SDI và ATL của Trung Quốc.

Các thông số dự kiến của Galaxy S8 bao gồm: chip xử lý Snapdragon 835; tính năng cảm nhận lực (giống như Touch 3D của iPhone); cạnh benzel (ben- zen) siêu mỏng; trợ lý ảo Bixby. Theo đồn đoán, sản phẩm sẽ được công bố chính thức tại một sự kiện diễn ra vào ngày 29/03 tới.