Đánh giá Galaxy Note 8: Siêu phẩm xuất hiện đúng thời điểm

Thứ Sáu, ngày 01/09/2017 08:00 AM (GMT+7)

Sau những tai tiếng không dễ nuốt trôi từ người tiền nhiệm Galaxy Note 7, nhưng Samsung không cho thấy sự chững lại, thậm chí họ đang trỗi dậy đầy mạnh mẽ. Bằng chứng là sự xuất hiện của Galaxy Note 8 – một sản phẩm được chăm sóc tỉ mỉ và cẩn trọng đến từng chi tiết đã phần nào vực dậy lòng tin của người tiêu dùng đối với nhà sản xuất Hàn Quốc này. Ngay từ khi ra mắt ngày 23/8 vừa rồi, Note 8 đã soán ngôi smartphone tốt nhất hiện nay của iPhone 7 Plus.

Có gì đặc biệt trên siêu phẩm mới này của Samsung? Cùng chúng tôi tìm hiểu và đánh giá chi tiết để có cái nhìn toàn diện về Samsung Galaxy Note 8.

1. Thiết kế xuất sắc

Galaxy Note 8 khi đặt cạnh Galaxy S8

Samsung Galaxy Note 8 có số đo 3 vòng là 162.5 x 74.8 x 8.6mm, và cân nặng 195gram, cho điện thoại có được thiết kế thuôn dài, nặng hơn S8 22gram, và cao hơn Note 5 tới 15,6mm.

Mặc dù khá là to và dài, nhưng Galaxy Note 8 lại khá dễ cầm nhờ gờ kim loại nhô ra tạo thành đường cạnh thanh thoát, bên cạnh màn hình và mặt sau được thiết kế làm cong ôm lấy nhau tạo cảm giác chắc chắn và thoải mái khi cầm nắm. Chính điều này khiến cho thiết kế của Galaxy Note 8 mặc dù vẫn mượt mà nhưng cũng hết sức mạnh mẽ và nam tính

Samsung Galaxy Note 8 có thiết kế thon gọn, dễ cầm nắm dù màn hình lên tới 6,3 inch

Chiếc smartphone này sử dụng cụm camera kép được bố trí chính giữa và hơi nhô ra ở mặt sau của điện thoại, mặc dù chưa được đánh giá cao về mặt thẩm mỹ nhưng khi sử dụng lại khá là tiện lợi, bên cạnh đó là cảm biến vân tay đặt chếch về cạnh phải – một vị trí khá là tiện lợi với người dùng trong việc mở khóa thiết bị.

Các nút âm lượng và nút bấm trợ lý Bixby được đặt một bên, và bên kia là nút nguồn. Khay cắm SIM được đặt phía trên đầu và được đi kèm que chọc sim. Phía dưới là giắc cắm tay nghe 3.5mm và cổng sạc kèm với mic, loa tạo thành cụm khá uy lực phía dưới.

Bộ khung kim loại và mặt lưng ốp kính chất cao cấp của Galaxy Note 8 được đánh giá cao hơn iPhone 7 về khả năng chống bám vân tay, đồng thời có 4 màu: đen, xanh, xám và tím màu nào cũng rất sang trọng, nhưng được đánh giá cao hơn cả chính là phiên bản Note 8 màu xanh.

Chống bám vân tay khá tốt

Màn hình

Galaxy Note 8 được trang bị màn hình ALMOLED 6,3 inch, với độ phân giải lên tới 2960 x 1440 PX, và theo bài kiểm tra của DisplayMate, Note 8 có độ sáng hơn 22% so với S8 và đạt độ sáng tới 1200nit. Bên cạnh đó, Note 8 cũng có khả năng tái tạo 100% gam màu theo tiêu chuẩn các TV 4K.

Màn hình vô cực Infinity Display siêu đẹp

Màn hình OLED của Note 8 cũng có được góc nhìn rộng với độ chênh lệch độ sáng giữa các góc nhìn chỉ 29%, điều này khiến Note 8 hiện đang là smartphone có khả năng hiển thị tốt nhất hiện nay.

Mặc dù có màn hình lớn nhất trong dòng sản phẩm Note nhưng chiều ngang của nó luôn khiến bạn cảm thấy thoải mái khi cầm nắm bằng một tay. Màn hình vô cực Infinity Display kích thước 6.3 inch độ phân giải Quad HD+, công nghệ Super AMOLED cho phép bạn xem nhiều hơn và cuộn ít hơn. Galaxy Note 8 mang lại cho bạn màn hình rộng hơn để xem, đọc hoặc vẽ, và là một chiếc smartphone đa nhiệm tuyệt vời.

2. Cấu hình và Pin

Note 8 được trang bị chip mạnh nhất hiện tại của Samsung

Tại thị trường Việt Nam, Galaxy Note 8 sẽ được trang bị chipset Exynos 8895 do chính Samsung sản xuất, với bộ vi xử lý 8 nhân, có 4 nhân tốc độ 2.35GHz, 4 nhân còn lại tốc độ 1.9GHz Quad, công nghệ 64bit, và cũng đi kèm quy trình 10nm. Đây được xem là bộ vi xử lý mạnh nhất tài thời điểm hiện tại, đi kèm bộ nhớ RAM lớn lên tới 6GB, tùy chọn bộ nhớ trong 64GB/128GB/256GB.

Với cấu hình này, thì chiếc phablet của Samsung hoàn toàn có thể trở thành một máy tính di động với tính năng Dex hữu dụng, không chỉ giải trí mà còn thực hiện nhiều tác vụ vượt trội mà hoàn toàn không lag hoặc giật.

Chipset do Exynos 8895 do chính Samsung sản xuất

Pin chính là điểm yếu của Note 8 vì Samsung chỉ sử dụng pin 3300 mAh, có lẽ rút kinh nghiệm từ Note 7 nên hãng đã giữ điện thoại ở mức an toàn với việc chỉ sử dụng cục pin nhỏ như vậy. Bên cạnh pin 3300 mAh, Galaxy Note 8 được trang bị cổng USB Type-C cùng với đó là khả năng sạc nhanh Quick Chrage 2.0, do đó người dùng có thể an tâm một phần khi sử dụng Note 8.

3. Camera đột phá

Cụm camera chính giữa nhưng còn chưa thẩm mỹ

Camera chính là điểm sáng rực rỡ của Samsung Galaxy Note 8, khi được trang bị cụm camera kép với camera chính 12MP, kích thước cảm biến 1/2.5 inch, khẩu độ f/1.7 và camera tele 12MP, kích thước cảm biến 1/3.4 inch, khẩu độ f/2.4, đây chính là bộ camera quyền lực nhất trong số các smartphone hiện tại, đánh bại cả ngôi vị mà iPhone 7 Plus đang nắm giữ.

Chưa dừng lại ở đó, cả 2 camera đều được trang bị tính năng chống rung quang học (OIS) trên cả ống kính góc rộng và ống kính tele. Cho dù bạn đang di chuyển để khám phá một thành phố mới hoặc chạy bộ quanh sân nhà, OIS vẫn cho phép bạn chụp được những hình ảnh sắc nét.

Một tính năng vô cùng quan trọng và được chờ đợi chính là, tính năng Xóa phông chủ động Live Focus đã có sẵn trên Galaxy Note 8, nó cho phép bạn kiểm soát độ sâu của ảnh chụp (xóa phông với các cấp độ khác nhau) bằng cách điều chỉnh hiệu ứng bokeh trước hoặc sau khi chụp ảnh.

Với chế độ chụp kép Dual Capture, cả hai máy ảnh sau sẽ chụp hai bức ảnh đồng thời và cho phép bạn lưu cả hai bức ảnh; một bức chụp cận cảnh từ ống kính tele và một bức chụp góc rộng cho thấy toàn bộ khung cảnh nền.

Ống kính góc rộng với cảm biến Dual Pixel và chức năng tự động lấy nét nhanh Auto Focus để bạn có thể chụp được những bức ảnh rõ nét ngay cả trong điều kiện thiếu sáng. Galaxy Note 8 cũng được trang bị camera trước tự động lấy nét 8MP dành cho những người có nhu cầu selfies hoặc thoại qua video.

Ảnh selfie từ Galaxy Note 8

Camera selfie cũng khá chất với 8MP khẩu độ f/1.7, cho những bức hình tự sướng cũng rất chất. Nhìn chung, với camera của Samsung Galaxy Note 8, bạn chắc chắn khỏi cần mang theo máy ảnh kỹ thuật số chống nước, vì nó có thể đảm nhận tốt chức năng đó.

4. Bút S Pen ảo diệu và tính năng khác

Bên cạnh camera xuất sắc thì Bút S Pen trên Galaxy Note 8 cũng là thành công lớn của thế hệ Note mới năm 2017 này. Bút được trang bị khả năng chống nước IP68, nên khi rút bút ra, bạn hoàn toàn có thể sử dụng dưới trời mưa. S Pen trên Galaxy Note 8 cũng được thiết kế chống đút ngược, do đó bạn không thể đảy ngược lại như những phiên bản trước đó.

Bút S-Pen với khả năng chống nước tiêu chuẩn IP68

S Pen trên Note 8 được hỗ trợ tới 100 trang ghi chú ở màn hình và dễ dàng biến ghi chú thành màn hình chờ tiện dụng. Ngoài ra, S Pen Note 8 cũng được hỗ trợ dịch toàn bộ văn bản từ 71 ngôn ngữ khác nhau, ngoài ra còn hỗ trợ đổi tiền tệ và các đơn vị đo.

Một tính năng khá thú vị là gửi tin nhắc dạng GIF từ S Pen, người dùng có thể thỏa sức sáng tạo với những tin nhắn đáng yêu cho người thân, bạn bè. Máy còn tích hợp sạc nhanh không dây.

5. So sánh Galaxy Note 8 với iPhone 7 Plus

Dưới đây chúng tôi có bảng so sánh với chiếc flagship đứng đầu thị trường trước khi Note 8 ra mắt: iPhone 7 Plus

Có thể thấy, so với iPhone 7 Plus, Samsung Glaxy Note 8 vượt trội hơn hẳn về hầu hết chác tiêu chí từ camera, chất lượng hiển thị, thời lượng pin, và thiết kết …

Hiện nay, giá Samsung Galaxy Note 8 chính hãng được các nhà bán lẻ chính thức của hãng tại Việt Nam đưa ra là 22,990,000 đồng. Mức giá này khá là cao tuy nhiên, so với những gì mà Note 8 mang lại thì thực sự đã làm hài lòng người dùng.