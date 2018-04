Đánh giá Dell XPS 15: hiệu suất "trâu" cho trải nghiệm chơi game cực chất

Chủ Nhật, ngày 01/04/2018 15:00 PM (GMT+7)

Dell XPS 15 mang lại màn hình tuyệt vời, hiệu suất cực mạnh mẽ và bàn phím thoải mái.

XPS 15 2 trong 1 là một chiếc máy tính xách tay có thiết kế cực kỳ ấn tượng và được cung cấp sức mạnh bởi bộ xử lý Kaby Lake G của Intel và chip đồ họa Radeon RX Vega M của AMD. Màn hình 4K tùy chọn cho hình ảnh sống động và đẹp mắt, bàn phím Maglev mới là một giải pháp sáng tạo của hãng. Tuy nhiên, Dell vẫn chưa khắc phục được vị trí webcam và màn hình 4K thực sự rất “ngốn” pin.

Thiết kế

Kiểu dáng của XPS 15 2 trong 1 khá nhàm chán vì không có sự cách tân từ phía nhà sản xuất. Người dùng sẽ vẫn trở về với nắp bạc quen thuộc cùng với biểu tượng Dell, cho trải nghiệm mỏng và nhẹ.

Thiết kế quen thuộc của dòng laptop Dell.

Bên trong máy là màn hình 4K kích cỡ 15.6 inch, bàn phím "Maglev" mới và một bộ khung bằng sợi carbon mềm, cho cảm giác tuyệt vời khi chạm tay. Nếu không quan sát kỹ, bạn sẽ không thấy nút nguồn được tích hợp một đầu đọc dấu vân tay.

XPS là chiếc laptop 15 inch 2 trong 1 mỏng nhất từ trước tới nay với kích thước lần lượt là 13,9 x 9,2 x 0,6 inch. Về trọng lượng, thiết bị tương đương với các dòng máy tính xách tay cùng phân khúc.

Giống như XPS 13 của Dell, XPS 15 2 trong 1 cũng có cổng USB Type C. Phía bên trái máy là 2 cổng Thunderbolt 3 (một cổng để sạc) và khe cắm thẻ nhớ microSD. Phía bên phải của máy có 2 cổng USB Type C với DisplayPort, 1 giắc cắm tai nghe và một khe khóa Noble. Do không có cổng USB A nên người dùng sẽ phải sử dụng thêm cổng kết nối với các thiết bị ngoại vi phổ biến.

Màn hình 15,6 inch có độ phân giải 4K trên Dell XPS 15 2 trong 1 đem lại chất lượng hiển thị xuất sắc. Hình ảnh trên màn hình luôn sáng sủa, đầy màu sắc và rất sắc nét.

Màn hình 4K của máy cho chất lượng hiển thị siêu "đỉnh".

Chiếc màn hình này đạt tới 160% trên gam màu sRGB, “đánh bại” tất cả mọi đối thủ trên thị trường, vượt xa mức trung bình của máy tính xách tay – 111%. Thêm nữa, độ sáng của màn hình cũng khá cao - 387 nit. Do vậy, người dùng có thể sử dụng thoải mái, ở mọi điều kiện ánh sáng.

Cả bàn phím và touchpad đều cho cảm giác thoải mái.

Bàn phím của XPS 15 2 trong 1 được nhà sản xuất Dell gọi là "Maglev", viết tắt của "Magnetic Levitation ". Bàn phím này có độ dày cực mỏng, sử dụng nam châm và một tấm kim loại để tạo ra độ phản hồi tốt hơn. Thử nghiệm gõ 10 ngón cho thấy kết quả khá bất ngờ, tốc độ gõ lên tới 112 từ mỗi phút và tỷ lệ sai cực thấp. Touchpad với kích cỡ rộng rãi - 4,1 x 3,1 inch cũng đem lại trải nghiệm khá nhanh và nhạy.

Tùy chọn sử dụng bộ vi xử lý Intel Core i7-8705G, RAM 16GB và ổ cứng 1TB PCIe NVMe SSD, XPS 15 2 trong 1 không “ngán” bất cứ nhiệm vụ nào. Chiếc laptop này mở cùng lúc 30 tab trong Google Chrome một cách dễ dàng, trong đó có một tab phát trực tuyến video chất lượng 1080p.

Hiệu suất sản phẩm rất mạnh mẽ.

Trong bài kiểm tra hiệu năng tổng thể Geekbench 4, XPS 15 đạt được điểm số 15.040, vượt xa mức trung bình của máy tính xách tay (9.820), Lenovo Yoga 720 (chạy chip Core i7- 7700; 11,951 điểm) và Microsoft Surface Book 2 (dùng chip Core i7-8650U, đạt 12.505 điểm). Tuy nhiên, chiếc laptop này vẫn còn “thua” một bậc so với MacBook Pro của Apple (tích hợp chip Core i7 thế hệ thứ 7) với điểm số 15.170.

XPS 15 chỉ mất 13 giây để sao chép tệp tin 4.97GB, tốc độ ước đạt 391,5 MBps. Con số này cao hơn rất nhiều so với mức trung bình - 273.86 MBps và vượt qua Surface Book 2 (318.1 MBps) và Yoga 720 (267.9 MBps).

XPS 15 2 trong 1 là chiếc máy tính xách tay đầu tiên được thử nghiệm với bộ xử lý Kaby Lake G – Chip xử lý Intel Core thế hệ thứ 8 nhanh nhất với đồ họa Radeon RX Radeon RX của AMD. Kết quả đem lại cực ấn tượng đối với một laptop không có đồ họa rời.

Dell XPS 15 2 trong 1 cung cấp khá nhiều cổng kết nối.

Trên bài kiểm tra đồ họa 3DMark Ice Storm Unlimited, XPS 15 2 trong 1 đạt được điểm số 150,257, trên tầm mức trung bình (82,122) và Lenovo Yoga 720 (chạy chip Nvidia GeForce GTX 1050) nhưng vẫn thấp hơn một chút so với Microsoft Surface Book 2 ( dùng chip đồ họa Nvidia GeForce GTX 1060 ).

Đây là yếu điểm lớn nhất của máy, thời lượng pin chỉ kéo dài 6 giờ 28 phút trong bài kiểm tra Laptop Mag Battery Test 2.0 (duyệt web với độ sáng 150 nit). Thời gian này quá ngắn so với mức trung bình của máy tính xách tay cao cấp - 8:48 và Surface Book 2 (11:34). Tuy nhiên, điều này được lý giải là do màn hình 4K quá hao pin.

Giá bán

Mô hình XPS 15 2 trong 1 bản chuẩn có giá 1.499 USD (tương đương 34 triệu đồng) đi kèm với bộ xử lý Intel Core i5-8305G; chip đồ họa Radeon RX Vega M GL, RAM 8GB, ổ SSD 256GB và màn hình 1080p.

Đầu đọc vân tay được tích hợp ngay phím nguồn, giúp nâng cao bảo mật máy.

Nếu chi ra 2,199 USD (khoảng 49,9 triệu đồng), ổ cứng SSD sẽ được nâng lên 256GB. Phiên bản đánh giá phía trên là bản cao cấp nhất, dùng chip xử lý Intel Core i7-8705G, đồ họa Radeon, RAM 16GB, màn hình 4K và ổ cứng 1TB PCIe NVMe SSD có giá 2.549 USD (khoảng 57,9 triệu đồng).

Kết luận

Dell XPS 15 2 trong 1 rất đáng mua với nhiều ưu điểm: hiệu năng của chip xử lý và chip đồ họa rất mạnh, tùy chọn màn hình 4K hiển thị tuyệt vời và bàn phím Maglev thấp cho trải nghiệm cực “chất”.

*Lưu ý: Giá bán của sản phẩm trong bài chỉ áp dụng cho thị trường Mỹ.