Đã có giá bán chi tiết iPhone 8, bản đắt nhất giá 27,2 triệu đồng

Nguồn tin từ nội bộ Apple tiết lộ, quá trình thiết kế iPhone 8 đã kết thúc, và quá trình sản xuất đại trà mới chỉ bắt đầu. Theo lộ trình của “Táo khuyết”, iPhone mới sẽ được công bố vào tuần sau – ngày 12/9, nhưng những thông tin về giá của sản phẩm đã được tiết lộ.

iPhone 8 sẽ ra mắt ngày 12/9 tới

Tài khoản Twitter là Benjamin Geskin vừa chia sẻ giá bán của iPhone 8. Ông này cho biết, giá bán trên là do bạn của mình làm việc bên trong Apple cung cấp.

Cụ thể iPhone 8 phiên bản bộ nhớ trong 64GB sẽ có giá bán 1.000 USD (tương đương 22,7 triệu đồng), bản 256GB có giá 1.100 USD (tương đương 25 triệu đồng), bản bộ nhớ trong cao nhất 512GB sẽ có giá 1.200 USD (khoảng 27,2 triệu đồng).

Được biết, iPhone 8 sẽ có những nâng cấp đáng giá cả về thiết kế cũng như phần cứng, đáng tiếc chưa có thông tin nào về số lượng phát hành của model này. Nhiều khả năng phiên bản iPhone kỷ niệm 10 năm của Apple sẽ khan hàng hơn so với iPhone 7s.

Nguyên nhân chính dẫn đến việc iPhone 8 bị khan hàng là do màn hình OLED (do Samsung Display cung cấp cho Apple) gặp những trở ngại về kỹ thuật sản xuất. Dự kiến sẽ chỉ có vài triệu chiếc iPhone 8 được phát hành trong năm 2017 này. Riêng màn hình LCD cho bộ đôi iPhone 7s và 7s Plus sẽ do LG Display đảm nhiệm vẫn đáp ứng đủ lượng hàng.