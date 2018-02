Cư dân mạng "sốt" vì Smartphone Ram 3G, Rom 32G sắp hết ưu đãi

Trước thông tin chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa, Arbutus Việt Nam chính thức ngừng phân phối sản phẩm Arbutus X Plus giá ưu đãi đã khiến cộng đồng mạng sôi sục hơn bao giờ hết.

Bán ra với ưu đãi đã có những thời điểm, Arbutus X Plus gây “sốt” hàng trên toàn quốc. Một số showroom của Arbutus Việt Nam đã rơi vào tình trạng hết hàng tạm thời khiến người dùng muốn sở hữu máy phải đặt mua.

Tính tới thời điểm hiện nay, chỉ còn chưa đầy 48 giờ nữa trước khi Arbutus Việt Nam chính thức ngừng phân phối Arbutus X Plus với giá ưu đãi. Điều này làm cho rất nhiều người dùng chưa kịp sở hữu model tỏ ra sốt ruột. Trên fanpage Facebook của Arbutus Việt Nam, đã có rất nhiều ý kiến bày tỏ của mọi người được chia sẻ.

Hàng trăm người đã đổ về các cửa hàng Arbutus trên toàn quốc nhận những máy ưu đãi đặc biệt trong tháng tri ân khách hàng. Cơ hội có “1 không 2” mua hàng ưu đãi trị giá 550.000đ đối với Arbutus X Plus chính hãng từ 3.500.000đ chỉ còn 2.950.000đ cùng khuyến mãi hấp dẫn là ốp lưng, dán màn hình bảo vệ.

Ngoài nét thời trang ấn tượng ra thì Arbutus X Plus gây mê hoặc lòng người ở chỗ:

Thiết kế siêu mỏng cùng chất liệu cao cấp

Với độ mỏng của khung viền kim loại chỉ 5.1mm được cắt ghép bằng công nghệ CNC nên cho ra sản phẩm tựa như là một kiệt tác công nghệ bởi những đường nét rất tinh xảo.

Mặt hình cong thời thượng 2,5D

Tiên phong cho loại màn hình 2,5D này là thế hệ iPhone 6 của Apple, chính màn hình cong đã mang lại cho người dùng một trải nghiệm vô cùng mượt mà và nhanh nhạy cùng với một cảm giác lướt trên màn hình rất thích thú và không muốn rời xa.

Công nghệ màn hình cong 2.5D ( Arc Adge).

Arbutus X Plus đã trang bị màn hình cong 2,5D Retina HD kích thước 5.5” cho chiếc điện thoại siêu mỏng của mình nên cũng đã góp phần làm mê hoặc giới trẻ thích dùng smartphone ngày nay

Mặt lưng vuốt cong 4 cạnh xem video tại đây

Sự tinh tế của Arbutus X Plus thật sự là hoàn hảo khi được thiết kế mặt sau cong đều 4 cạnh, tạo cảm giác rất chắc chắn, cầm rất thoải mái và rất sướng khi dùng lâu… Nếu bạn đã từng sử dụng iPad Air 2 thì bạn sẽ có cảm nhận “lên đỉnh” giống như vậy khi chìm đắm cùng Arbutus X Plus.

Ngoài thiết kế “Thời trang” cao cấp ra thì Arbutus X Plus còn tích hợp nhiều tính năng tiên tiến đang rất được ưa chuộng trong xu thế hiện nay. Nhất là khi giá bán sản phẩm trong thời gian khuyến mãi giá chỉ 2.950.000đ - mức giá “trong tầm tay” hầu hết người dùng Việt Nam.

ARBUTUS X PLUS sở hữu cấu hình khủng cho hiệu năng cao vượt trội.

Arbutus X Plus đã không làm người dùng thất vọng khi sản phẩm phô diễn cấu hình, hiệu năng đủ sức xô đổ mọi tượng đài trên thị trường di động tầm trung và giá rẻ. Được xếp vào thế hệ “Arbutus 2.0”, màn hình Full HD 5,5 inch của Arbutus X Plus cũng được bảo vệ bởi kính cường lực từ Corning, nhưng là phiên bản Gorilla Glass 3. Dĩ nhiên, để lọt vào được top “siêu phẩm số” trên thị trường smartphone giá rẻ và tầm trung này, Arbutus X Plus phải có thanh RAM 3 GB làm "vốn". Ưu điểm khác: Hỗ trợ 4G, OTG và Screen Mirroring. Dùng chip MTK6753 8 nhân 64-bit | Bộ nhớ trong 32 GB và pin 3.350 mAh.

Máy sở hữu camera 13MPx với khả năng quay phim FULL HD.

Arbutus mang đến một thiết kế màn hình cực tốt cho người dùng thì ở “siêu phẩm số” Arbutus X Plus, nhà sản xuất vẫn gây bất ngờ được cho người dùng khi tiếp tục nâng độ phân giải lên ngưỡng Full HD, bên cạnh thiết kế cảm ứng hỗ trợ tối đa đến 5 điểm chạm, mặt kính chống xước. Phóng mắt suốt phân khúc smartphone dưới 6 triệu đồng, thực sự khó để người dùng tìm ra trải nghiệm màn hình choáng ngợp hơn ở “siêu phẩm số” của Arbutus.

Bộ camera từ hãng Sony cho phép bạn quay video với chất lượng tận Full HD.

Không chỉ uy lực về sức mạnh xử lý mà Arbutus X Plus còn là một chiếc máy ảnh chuyên nghiệp thực thụ với sự tích hợp những tính năng bổ trợ đi kèm của bộ camera chuyên dụng đến từ hãng Sony.

Camera: 13MP cảm biến Sony, quay phim với chất lượng tận Full HD, chống rung điện tử, AF, LED Flash

Camera trước:8 MP có chức năng Autofocus

Bộ camera chuyên dụng đến từ hãng Sony sẽ hỗ trợ người dùng có được những bức ảnh đẹp, sắc nét cùng với camera trước chụp được ảnh góc rộng bạn có thể lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên gia đình và bạn bè, thật là quá tuyệt vời đúng không nào các bạn.

Điểm qua hàng loạt bước nhảy vọt về cấu hình, hiệu năng và trải nghiệm người dùng để thấy rằng cái tên Arbutus, vốn xuất phát từ “Arbutus lution - cuộc cách mạng” rất đúng với những gì Arbutus gửi gắm. Một “siêu phẩm số” đủ sức tạo ra cuộc cách mạng đúng nghĩa trên thị trường di động.

Điều đáng nói, triết lý kinh doanh “giá tiền tối thiểu – lợi ích tối đa” vẫn được nhà sản xuất giữ trọn khi giá bán sản phẩm chỉ khống chế ở mức 2.950.000đ – phù hợp với đa số người dùng Việt Nam. Với giá bán này, mọi sự so sánh về hiệu năng giữa Arbutus X Plus và các mẫu smartphone tầm giá dưới 6 triệu đồng đều tỏ ra khập khiễng. Chương trình này sẽ kết thúc với số lượng giới hạn 2.000 chiếc.

