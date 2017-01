CHÍNH THỨC: Samsung đưa ra kết luận cuối cùng về sự cố pin Galaxy Note 7

Thứ Ba, ngày 24/01/2017 09:15 AM (GMT+7)

Để đưa ra kết luận cuối cùng, trong những tháng qua, Samsung đã phải tiến hành điều tra kỹ lưỡng với 3 tổ kỹ sư làm việc độc lập trên mọi chi tiết của Galaxy Note 7, bao gồm cả phần cứng, phần mềm, quy trình lắp ráp,… Khoảng 700 kỹ sư phải thử nghiệm trên 200.000 mẫu Note 7 và 30.000 mẫu pin để tái hiện lại các sự cố nổ pin đã diễn ra trong năm 2016.

Theo Samsung, pin là nguyên nhân chính gây cháy nổ. Các yếu tố khác như thiết kế, phần cứng hay phần mềm của máy không gây nên tình trạng này.

Nguyên nhân khiến Note 7 bị cháy nổ được Samsung xác định là do pin, không liên quan đến các bộ phận khác.

Được biết, pin của Note 7 được cung cấp bởi 1 trong 2 nhà sản xuất: Samsung SDI (nhà sản xuất A) và công ty công nghệ Amperex Technology (có trụ sở tại Hồng Kông – nhà sản xuất B). Các chuyên gia nhận định, 2 loại pin này đều nóng và bốc cháy do sai sót trong cả 2 khâu thiết kế và sản xuất.

Đặc biệt, pin của SDI sản xuất bị lỗi do hàng loạt các nguyên nhân như: đoản mạch, biến dạng pin ở góc trên, lớp phân cách giữa điện cực dương và âm quá mỏng. Trong khi đó, pin của Amperex sản xuất cũng gặp lỗi do lớp phân cách giữa 2 điện cực quá mỏng.

Nhà sản xuất Hàn Quốc cho biết, hãng đã thu hồi thành công 96% đơn vị Galaxy Note 7 (trong số 3 triệu chiếc) đã bán ra trên thị trường.

Để nâng cao độ an toàn cho các sản phẩm trong tương lai, Samsung đã đưa ra những biện pháp thích hợp, bao gồm các giao thức như: “các biện pháp bảo mật nhiều lớp”, “phương pháp kiểm tra an toàn 8 điểm”. Đồng thời, thương hiệu này đã thành lập Nhóm tư vấn sử dụng pin, bao gồm các cố vấn và các chuyên gia nghiên cứu để đảm bảo và duy trì độ an toàn của pin.