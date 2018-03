Chỉ có 24h để mua smartphone màn hình SHARP, Ram 4GB, Rom 64GB giảm giá 1,5 triệu

Thứ Tư, ngày 28/03/2018 14:00 PM (GMT+7)

Với mức giá ngoài sức tưởng tượng chỉ có 3.490.000đ, Bluboo S8+ sở hữu màn hình Fullview 6.0inch HD+ của Sharp, CPU 8 nhân, Ram 4GB, Rom 64GB, camera SONY kép xóa phông đang thực sự gây sốt và chấn động giới công nghệ.

Xu hướng màn hình Fullview tràn cạnh đang ngày một lan tỏa mạnh mẽ và đang dần trở thành một trào lưu ảnh hưởng đến quyết đinh lựa chọn mua thiết bị di động của người tiêu dùng. Nắm bắt được nhu cầu đó nên hãng Bluboo đã nhanh chóng đưa vào sử dụng công nghệ màn hình Fullview cho các dòng smartphone chủ đạo của mình. Xem video tại đây.

BLUBOO S8+ đang là một trong những cái tên nóng nhất thị trường smartphone giá rẻ trên thị trường di động trong những ngày gần đây. Chiếc smartphone này gây tò mò cho rất nhiều người bởi đây là chiếc smartphone hiếm có trang bị vi xử lý 8 nhân, dung lượng RAM 4GB, bộ nhớ máy 64GB, màn hình Fullview của SHARP inch HD+ tỷ lệ 18:9, camera kép Sony, kính Gorilla Glass 4 và đặc biệt là mức giá chấn động giới công nghệ là 3,5 triệu quá tuyệt vời.

Sau thành công của dòng S8,ì hãng Bluboo đã tung ra S8+ với nhiều cải tiến vượt bậc để đáp ứng tối đa trải nghiệm cho người dùng, bằng việc tiếp tục duy trì sử dụng màn hình Fullview của SHARP có phần cải tiến hiển thị sắc nét hơn, kích thước lớn hơn là 6.0inch chứ không còn là 5.7inch như S8, giúp hiển thị hình ảnh lớn hơn và rõ nét hơn nhưng kích thước máy vẫn không đổi.

Giờ đây không chỉ lướt web, thao tác mà người dùng còn cảm nhận được sự sống động và hình ảnh được trình chiếu rộng lớn hơn, với chất lượng hoàn mỹ từ nhà sản xuất màn hình SHARP hàng đầu trên thế giới đến từ Nhật Bản.

Không chỉ đưa người dùng trải nghiệm với xu hướng hiển thị màn hình tràn viền Fullview 18:9 thời thượng, mà hãng Bluboo còn tích hợp sử dụng bộ camera kép chụp xóa phông 16MP+3MP, selfie tự sướng 8MP cho hình ảnh sắc nét cao, chất lượng tốt nhất đến từ hãng SONY của Nhật Bản.

Không còn do dự gì nữa, giờ đây khi có Bluboo S8+ người dùng có thể hoàn toàn tự tin để thỏa sức sáng tác nghệ thuật và dễ dàng trở nên nổi tiếng khi tác nghiệp và cho ra những bức ảnh tuyệt vời không khác gì những nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, rồi chia sẻ lên mạng xã hội và đón nhận hàng triệu Like, Share.

Điều kinh ngạc và vô cùng ấn tượng cho chủ nhân sở hữu S8+ đó là giờ đây Bluboo đã tích hợp thêm công nghệ cộng hưởng, để biến những bức hình đơn thuần thành những bức hình biết nói khi gửi cho những người thân bằng cách cho đính kèm âm thanh trực tiếp.

Để người dùng có thể thỏa sức trải nghiệm, khám phá và sáng tạo với S8+ thì Bluboo cũng đã rất tinh tế và chu đáo khi trang bị cho chiếc smartphone kiểu phablet này viên PIN dung lượng cao 3600mAh cùng công nghệ sạc nhanh và jack cắm sạc Type C thời đại mới có thể kết chuyển với tai nghe.

Để bảo vệ người dùng được an toàn tuyệt đối trước những cuộc tấn công từ bên ngoài khi sử dụng, hãng Bluboo đã không quên đưa vào bộ bảo mật bên ngoài bằng vân tay một chạm, mà còn có cả phần mềm bảo vệ an ninh tuyệt đối an toàn cho máy từ bên trong là Security 360.

Tất tần tật những gì tiên tiến, hiện đại, đẳng cấp đều được hãng Bluboo quy tụ lại trong một kiệt tác có thiết kế vô cùng tinh tế như S8+ với nhiều màu sắc ấn tượng.

Thiết kế khung viền thép chắc chắn, vỏ ánh màu ngọc trai lấp lánh sang trọng, từng đường nét được chăm chút tỉ mỉ vô cùng đẳng cấp.

Không còn do dự gì nữa khi mà một chiếc smartphone màn hình lớn 6.0inch như thể một chiếc Phablet được trang bị cấu hình sức mạnh khủng CPU vận hành 8 nhân, Ram4GB, Rom64GB, Pin 3600mAh hỗ trợ công nghệ siêu tiết kiệm năng lượng tích hợp sạc nhanh, màn hình sắc nét đỉnh cao của SHARP, camera chất lượng tuyệt vời của SONY cùng mức giá vô cùng ấn tượng chỉ có 3.490.000 đồng.

Sở dĩ có mức giá rẻ đến vậy là do trong đợt mở bán giá sốc “kỷ niệm 1 năm gia nhập đầu thị trường Việt Nam”, hãng Bluboo chính thức khuyến mại giảm giá trực tiếp 1.500.000 đồng vào giá bán lẻ cho mỗi sản phẩm cơ hội có “1 không 2”: chỉ có 24 giờ để mua hàng ưu đãi trị giá 1.500.000 đồng đối với Bluboo S8+ chính hãng từ 4.990.000đ chỉ còn 3.490.000đ cùng khuyến mãi hấp dẫn là ốp lưng, dán màn hình.

Cảm ơn http://SaiGonPhone.com đã nhiệt tình cung cấp sản phẩm Bluboo S8+, giới thiệu tỉ mỉ và cặn kẽ những điều thần bí của dòng máy đỉnh từ giá, sản phẩm đến chương trình khuyến mãi này của Bluboo S8+.