CEO Samsung tiết lộ lý do Galaxy Note 8 trang bị viên pin cỡ nhỏ

Chủ tịch của Samsung Mobile trong cuộc trả lời phỏng vấn đã tiết lộ lý do giảm dung lượng pin trên mô hình Galaxy Note 8.

Chủ tịch của Samsung Mobile, ông Koh Dong-jin đã trả lời phỏng vấn báo chí sau sự kiện điện thoại cao cấp Galaxy Note 8 chính thức nhận đơn đặt hàng trước.

Koh Dong-jin đã chia sẻ về công nghệ mới của chiếc phablet mới nhằm xoá dấu ấn tiêu cực của người tiền nhiệm Galaxy Note 7. Trong khi đề cập đến công việc điều tra nghiêm ngặt trong việc xác định nguyên nhân chính xác gây ra sự cố nổ pin của Note 7, Koh Dong-jin giải thích lý do tại sao Samsung đã quyết định trang bị cho mô hình Galaxy Note 8 với một viên pin nhỏ hơn người tiền nhiệm của nó.

Galaxy Note 8 trang bị viên pin cỡ nhỏ hơn bản tiền nhiệm

Chủ tịch của Samsung Mobile cho biết: “Có một số lý do chúng tôi giảm dung lượng pin trên mô hình Galaxy Note 8. Mặt khác, người dùng đã có thể điều chỉnh việc sử dụng pin của máy dựa trên các tùy chọn có sẵn, giúp tăng hiệu suất tổng thể của pin. Hiện tại, chúng tôi hoàn toàn có thể đảm bảo an toàn pin. Điện thoại Galaxy Note 8 sẽ duy trì được hơn 95% dung lượng pin kể cả sau hai năm sử dụng”. Galaxy Note 8 năm nay trang bị viên pin 3.300 mAh, thấp hơn một chút so với mức 3.500 mAh trên Note 7 trước đó

Mặc dù thời lượng pin chính thức mà Samsung cung cấp cho chiếc điện thoại này ngắn hơn một chút so với Note 7, cụ thể thời gian phát video (16 giờ so với thời lượng 18 giờ của Galaxy Note 7), duyệt web LTE (13 giờ so với 14 giờ của Galaxy Note 7 ), nhưng chúng ta sẽ cần phải chờ kết quả thử nghiệm benchmark để đưa ra quyết định cuối cùng.

Bên cạnh đó, DJ Koh cho biết, Samsung mong đợi siêu phẩm Galaxy Note 8 sẽ bán được hơn số lượng 11 triệu chiếc của mô hình Galaxy Note 5. Trước đó, nhà phân tích nổi tiếng Ming-Chi Kuo cũng từng đưa ra dự đoán rằng, Galaxy Note 8 sẽ bán được 11-14 triệu chiếc trong năm nay.