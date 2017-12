Thứ Năm, ngày 28/12/2017 10:00 AM (GMT+7)

Mới đây, nhà phân tích nổi tiếng Zhang Bin đến từ Công ty chứng khoán Sinolink Securities Co. cho hay, doanh số bán iPhone X trong quý này có thể chỉ đạt khoảng 35 triệu chiếc, thấp hơn 10 triệu so với dự đoán ban đầu. Nguyên nhân chính được xác định là do giá bán quá cao của “siêu phẩm” này (khởi điểm ở mức 1000 USD – 22,7 triệu đồng tại Mỹ).

Gần đây nhất, báo cáo từ tạp chí Economic Daily News của phía Đài Loan cũng khẳng định Apple đã cắt giảm số lượng đơn đặt hàng iPhone X tới các nhà cung cấp do nhu cầu ít hơn dự kiến. Kết quả là, giá cổ phiêú của tập đoàn này đã lập tức giảm tới 5%.

iPhone X đang khá "hot" tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, trên thực tế, chỉ “Nhà Táo” mới có được doanh số bán hàng chính xác của iPhone X trong quý tài chính này. Không ít các nhà phân tích khác cũng lên tiếng nhận định mẫu iPhone kỷ niệm 10 năm ra mắt của hãng đang bán khá “chạy”. Cụ thể, theo nhà phân tích Jun Zhang của công ty chứng khoán Rosenblatt Securities, số lượng iPhone mà Apple cắt giảm thực chất là iPhone 8, không phải iPhone X như lời đồn.

Thêm nữa, ông Zhang cũng cho biết thêm: “Chúng tôi xin nhấn mạnh rằng chúng tôi không hề thấy sự cắt giảm mạnh mẽ về số lượng đơn đặt hàng cảm biến 3D hay màn hình OLED, mà đây là những thành phần quan trọng của iPhone X.” Có thể thấy, nhà phân tích naỳ tin rằng doanh số bán iPhone X vẫn khá mạnh và đang được bán “chạy” tại thị trường Trung Quốc – một trong những thị trường chiến lược của hãng.

Dự kiến, Apple sẽ báo cáo kết quả lợi nhuận quý tài chính cuối năm này vào tháng sau. Tới thời điểm đó, giới công nghệ và người tiêu dùng mới có thể biết được tốc độ bán iPhone X như thế nào.