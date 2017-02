Asus Zenfone 3 Go giá rẻ lộ diện

Những thông số kỹ thuật của Zenfone 3 Go cho thấy máy sẽ nằm ở phân khúc smartphone giá rẻ.

Quy ước đặt tên cho smartphone mới của Asus đang ngày càng trở nên rối rắm, và không dễ để phân biệt được mẫu nào ra mắt trước và mẫu nào có cấu hình khác mẫu nào. Chỉ tính riêng dòng Zenfone 3 hiện nay cũng đã lên tới gần 10 mẫu khác nhau, và chắc chắn nhà sản xuất Đài Loan vẫn chưa muốn dừng lại.

Asus Zenfone 3 Go sẽ ra mắt tại MWC cuối tháng 2 này.

Trang GSM vừa đăng tải hình ảnh kèm thông số kỹ thuật về mẫu smartphone giá rẻ mới của Asus với tên gọi Zenfone 3 Go. Đây được xem là phiên bản nâng cấp dòng Go của công ty này kể từ phiên bản ra mắt trong năm 2015. Phiên bản tiền nhiệm Zenfone Go ZC500TG sở hữu ngôn ngữ thiết kế tương tự như Zenfone 2, với kiểu dáng cong và khá công kềnh.

Tuy nhiên, phiên bản mới Zenfone 3 Go đã được chau chuốt kỹ lưỡng với nhiều ưu điểm có trên dòng Zenfone 3. Máy có lớp vỏ kim loại, mặt lưng tương đổi phẳng phiu, các góc bo tròn nhẹ đem đến cái nhìn bắt mắt hơn.

Zenfone 3 Go không sở hữu bất kỳ nút cảm biến vân tay nào ở mặt lưng, mặt trước là 3 phím cảm ứng. Ngoài ra, máy ảnh của chiếc smartphone này dạng tròn có kích thước nhỏ hơn và nằm chếch ra cạnh máy thay vì nằm chính giữa như các model trước. Thoạt nhìn, chúng ta sẽ liên tưởng đến những mẫu smartphone của Oppo, Vivo hay Meizu.

Những thông số kỹ thuật của Zenfone 3 Go bao gồm màn hình 5 inch độ phân giải HD 720p, chạy chipset Snapdragon 410, RAM 2GB, bộ nhớ trong 16GB.

Mặt lưng có camera chính 13 megapixel với kích thước điểm ảnh 1.4mm, và camera trước 5 megapixel. Mặc dù cấu hình không thực sự ấn tượng, nhưng nó phù hợp với mức giá 150 Euro (khoảng 3,6 triệu đồng).

Asus Zenfone 3 Go được Asus cho biết là một chiếc smartphone đa phương tiện hoàn hảo. Trong render chính thức của chiếc điện thoại này Asus cũng đã đề cập đến một tính năng mang tên “Soft LED Flash”. Đây sẽ là một tính năng có chức năng thay thế đèn Flash ở mặt trước của thiết bị. Máy cũng trang bị công nghệ microphone kép MEMS giúp giảm tiếng ồn và loa ngoài với công nghệ Five – Magnet.

Dự kiến, Zenfone 3 Go sẽ chính thức trình làng tại MWC 2017 diễn ra vào cuối tháng này.