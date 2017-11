Apple tăng sản lượng iPhone X và iPhone 8 Plus

Hiện tại, nhu cầu mua iPhone X và iPhone 8 Plus khá cao, do đó, nhà sản xuất có trụ sở tại Cupertino phải tăng sản lượng.

Theo các chuyên gia, nhu cầu về iPhone X và iPhone 8 Plus cao hơn nhiều so với dự kiến. Báo cáo của chuỗi cung ứng cho thấy, trong quý 4 năm nay, Apple sẽ tung ra khoảng 26 triệu chiếc iPhone X – mẫu iPhone kỷ niệm 10 năm ra mắt của hãng. Theo nhà phân tích Ming Chi Kuo của công ty chứng khoán KGI Securities, tập đoàn này đang có kế hoạch tăng sản lượng iPhone X lên khoảng 35 – 45% cho 3 tháng cuối năm nay.

iPhone X và iPhone 8 Plus rất "hút" khách.

Ông Kuo lập luận rằng nhu cầu về iPhone X và iPhone 8 Plus sẽ tăng cao trong kỳ nghỉ cuối năm tại Trung Quốc. Thêm nữa, nhà sản xuất này sẽ giảm sản lượng iPhone 8 xuống khoảng 50 – 60% trong quý 1 năm 2018. Để giúp cân đối cung – cầu, nhà phân tích của KGI cho hay một số dây chuyền lắp ráp cho iPhone 8 sẽ chuyển sang sản xuất iPhone X.

Trong quý 3 vừa qua, Apple đã cho xuất xưởng khoảng 11,8 triệu đơn vị iPhone 8 và iPhone 8 Plus. Trong đó, lượng iPhone 8 Plus bán ra đạt khoảng 6,3 triệu chiếc còn iPhone 8 là 5,5 triệu chiếc. Sở dĩ, iPhone 8 bị "bỏ rơi" dù có giá bán rẻ hơn là vì thiết kế và tính năng không có nhiều khác biệt so với iPhone 7 năm ngoái.