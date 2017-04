Apple sắp tung iPhone 8 và iPhone 8 Plus với màn hình OLED

Thông tin từ MicGadget, năm nay, “Nhà Táo” sẽ chỉ tung ra cặp sản phẩm iPhone 8 và iPhone 8 Plus với màn hình OLED.

Thứ Sáu, ngày 28/04/2017 10:00 AM (GMT+7)

Trước đó, nhiều tin đồn khẳng định, vào tháng 9 tới, Apple sẽ công bố chính thức 3 dòng điện thoại mới: iPhone 7s, iPhone 7s Plus và phiên bản đặc biệt iPhone 8 – kỷ niệm 10 năm ra mắt dòng iPhone. Tuy nhiên, nguồn tin mới đây lại phủ nhận thông tin trên và cho rằng cặp iPhone 7s, iPhone 7s Plus sẽ bị bỏ qua và chỉ có sự xuất hiện của iPhone 8 và iPhone 8 Plus với màn hình OLED.

Dự đoán, iPhone 7s và iPhone 7s Plus sẽ bị "bỏ qua" trong năm nay.

Theo MicGadget, đối tác sản xuất Foxconn của Apple chỉ nhận được đơn đặt hàng cho 2 phiên bản iPhone mới. Thêm vào đó, tập đoàn có trụ sở tại Cupertino sẽ không sử dụng màn hình OLED mua từ Samsung để tích hợp vào iPhone 7s, iPhone 7s Plus.

Cũng theo MicGadget, bộ đôi iPhone 8 sẽ có thiết lập camera sau kép, có chất lượng đương đương nhau thay vì chênh lệch như iPhone 7 và iPhone 7 Plus năm ngoái (iPhone 7 có camera sau đơn trong khi iPhone 7 Plus sở hữu camera sau kép).