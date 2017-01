Apple khoe ảnh chụp chân dung “cực chất” của iPhone 7 Plus

Với cụm camera kép ở phía sau, iPhone 7 Plus đang cho thấy mình không có đối thủ ở khía cạnh chụp ảnh.

Thứ Ba, ngày 10/01/2017 08:00 AM (GMT+7)

Không ngoa khi nói iPhone 7 Plus hiện là smartphone chụp ảnh tốt nhất trên thị trường, mới đây Apple đã tung ra một video quảng cáo đầu tiên trong năm 2017 dành cho iPhone 7 Plus. Tính năng mà “Táo khuyết” muốn nhấn mạnh tới chính là khả năng chụp ảnh chân dung (Portrait Mode) của chiếc điện thoại này.

Trong video quảng cáo mới mang tên "Take mine" (tạm dịch: hãy chụp hình tôi) với thời lượng 60 giây, Apple đã tập trung quảng bá chất lượng chụp ảnh chân dung của iPhone 7 Plus. Video ghi lại cảnh một cô gái trẻ về thăm gia đình ở một ngôi làng cổ và chụp ảnh chân dung người thân bằng chiếc iPhone 7 Plus màu vàng hồng của cô.

Mời các bạn theo dõi video quảng cáo camera trên iPhone 7 Plus

Hệ thống camera sau của iPhone 7 Plus không chỉ được trang bị hai cảm biến mà còn được tích hợp tính năng zoom 2x, trước đó đã từng xuất hiện trên 2 mẫu smartphone của LG là V20 và G5.

Hai ống kính trên camera sau của iPhone 7 Plus là ống kính góc rộng cỡ 28mm và ống kính tele cỡ 56mm. Cả hai cảm biến đều có độ phân giải 12MP và cùng có độ sâu trường ảnh (shallow depth of field - vùng sắc nét chấp nhận được trong một bức ảnh mà sẽ xuất hiện trong vùng lấy nét).

iPhone 7 Plus làm được điều này nhờ xây dựng Depth map (tạm dịch: bản đồ có chiều sâu) và cô lập khung hình khỏi các đối tượng, giúp người dùng có được cái nhìn sâu và đa diện hơn trước khi tiến hành chụp ảnh. Tuy nhiên, đây không phải là công nghệ mới bởi trước đó chúng đã hiện diện trên nhiều mẫu điện thoại khác như Nokia, HTC, Google,...

Thêm vào đó, camera sau 12MP còn có tốc độ chụp nhanh hơn tới 60% và hiệu quả hơn 30% so với các phiên bản tiền nhiệm, đi kèm tính năng ổn định hình ảnh quang học. Kết cấu của ống kính bao gồm 6 ống kính nhỏ kết hợp cùng đèn flash LED, giúp hỗ trợ chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Ống kính 28mm có khẩu độ f/ 1.8 còn ống kính 56mm chỉ có khẩu độ đạt f/ 2.8. Chưa hết, camera selfie cũng được nâng cấp lên cảm biến 7MP.