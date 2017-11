Tuy iPhone 7 Plus vẫn có giá rất đắt nhưng nhìn chung nó vẫn "dễ thở" hơn iPhone X và iPhone 8/8 Plus cùng những tính năng rất tuyệt vời mà nó mang lại.

Thứ Sáu, ngày 17/11/2017 08:00 AM (GMT+7)

Khám phá những lý do cho thấy iPhone 7 Plus hiện nay vẫn đáng mua hơn là iPhone 8/8 Plus và iPhone X đang có giá bán khá đắt hiện nay:

1. Giá mềm hơn

iPhone 7 Plus hiện nay có giá chính hãng khởi điểm là 19,9 triệu đồng.

iPhone X mặc dù vẫn chưa về Việt Nam chính thức tuy nhiên bản xách tay đang được một số cửa hàng phân phối với giá từ 30,7 triệu đồng cho bản dung lượng thấp nhất 64 Gb.

Còn với iPhone 8/8 Plus, giá chính hãng của bộ đôi này tại Việt Nam là từ 20.9 triệu đến 28,7 triệu đồng.

Có thể thấy, iPhone 7 Plus có giá rất đắt nhưng vẫn dễ chịu hơn nhiều so với iPhone X và iPhone 8/8 plus.

2. Nhiều màu sắc lựa chọn hơn

iPhone 8 chỉ có ba phiên bản màu máy là vàng, bạc và xám. Trong khi đó, iPhone X còn cơ bản hơn với hai màu máy đen và trắng.

Còn với dòng iPhone 7 và 7 Plus thì có tới 6 phiên bản màu máy khác nhau là đen nhám, đen bóng, bạc, vàng, vàng hồng và đỏ.

3. Camera sau tương tự nhau

Nếu bạn quan tâm đến khả năng chụp hình, camera sau trên iPhone 7 Plus, 8 Plus và iPhone X đều gần như giống nhau.

Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ nằm ở việc camera sau của iPhone X có tính năng chống rung quang học cho cả hai ống kính. Tính năng này giúp cải thiện chất lượng ảnh và video đáng kể, nhất là trong điều kiện thiếu sáng.

Tuy nhiên, theo Business Insider đánh giá thì mọi thứ cũng không mang lại nhiều điểm khác biệt lắm.

4. Camera trước cũng... tương tự nhau

Camera trước của iPhone X nổi bật với hệ thống TrueDepth, mang đến cho người dùng khả năng mở khóa máy bằng quét khuôn mặt hoàn toàn mới.

Tuy nhiên, camera trước của cả ba chiếc điện thoại này thì về cơ bản... vẫn như nhau. Thậm chí, khả năng vận hành camera trước của iPhone 7 Plus và iPhone 8 Plus gần như giống hệt nhau.

5. Thiết kế thân máy chắc chắn

iPhone 7 Plus có thân máy cấu thành hoàn toàn từ nhôm. Mặc dù chất liệu này khiến thân máy khá trơn và không đầm tay nhất là với một smartphone màn hình lớn như iPhone 7 Plus.

Tuy nhiên máy sẽ đỡ bị hư hại hơn nếu lỡ tay làm rơi xuống đất.

iPhone 8 và iPhone X sử dụng thiết kế mặt lưng tráng kính rất dễ bám mồ hôi, dấu vân tay, chưa kể đến việc mặt kính chắc chắn sẽ "mong manh" hơn thân máy kim loại.

6. Trải nghiệm iOS vẫn rất tuyệt

iOS chính là điểm mạnh lớn nhất của iPhone.

Vì vậy, cho dù bạn đang sử dụng dòng iPhone 7 hay những đời máy cũ hơn, miễn là Apple vẫn hỗ trợ cập nhật lên hệ điều hành iOS mới nhất, bạn vẫn đang được tận hưởng những điều tinh túy nhất từ hãng này.