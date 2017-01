5 yếu tố giúp Google Pixel XL thắng thế trước iPhone 7 Plus

Việc lựa chọn giữa iPhone 7 Plus và Pixel XL luôn là sự khó khăn với người dùng vì có cấu hình tương đương nhau.

Dưới đây là 5 ưu điểm lớn của Google Pixel XL so với “siêu phẩm” iPhone 7 Plus của Apple do Phone Arena tổng hợp.

1. Camera “chất” hơn

Chất lượng của camera sau trên Pixel XL cao hơn iPhone 7 Plus.

Mặc dù Google không tích hợp tính năng ổn định hình ảnh quang học cho cả 2 phiên bản Pixel nhưng vẫn cung cấp cho máy nhiều phần mềm thuật toán tuyệt vời để thay thế chức năng này. Với chế độ HDR +, máy sẽ có độ phơi sáng cân bằng, đem lại những hình ảnh màu sắc sống động. Qua thử nghiệm, ảnh chụp từ Pixel XL sắc nét và đẹp hơn ảnh chụp từ iPhone 7 Plus.

2. Nhẹ hơn, nhỏ gọn hơn

Về kích thước, Pixel XL ngắn và dày hơn so với iPhone 7 Plus.

Tuy rằng cùng có kích cỡ màn hình 5,5 inch nhưng kích thước tổng thể của Pixel XL vẫn nhỏ hơn so với “đối thủ”. Do đó, người dùng sẽ được trải nghiệm cảm giác gọn, nhẹ hơn khi dùng sản phẩm của Google (Pixel XL chỉ nặng 168g trong khi iPhone 7 Plus nặng 188g).

3. Tích hợp phụ kiện âm thanh

Thiếu giắc cắm tai nghe 3,5mm sẽ gây ra nhiều bất tiện hơn.

Việc thiếu giắc cắm tai nghe cỡ 3,5mm là một thiệt thòi lớn cho người dùng iPhone bởi cổng cắm này không chỉ có tác dụng để cắm tai nghe mà còn giúp người dùng kết nối với hệ thống loa di động, loa xe hơi ,… Để sở hữu cổng cắm Lightning, bạn sẽ phải chi thêm 9 USD.

4. Lưu trữ không giới hạn

Với Google Photos, người dùng sẽ được lưu trữ hình ảnh không giới hạn với hình ảnh dung lượng lớn (lên đến 12MP). Ngoài ra, nếu muốn lưu giữ hình ảnh ở độ phân giải gốc, bạn có thể lưu tại Google Drive.

Người dùng có thể lưu trữ không giới hạn trên Google Photos.

Trong khi đó, người dùng iPhone chỉ có 5GB trên icloud miễn phí. Nếu muốn lưu trữ thêm, bạn phải trả thêm tiền.

5. Trợ lý ảo thông minh hơn

Google đã tiến hành một bước cải tiến lớn để phát triển Assistant trở thành trợ lý ảo thông minh hơn, có khả năng ghi nhớ và lưu trữ sở thích và thói quen của người dùng, đưa ra những gợi ý thông minh, nhanh nhạy.

Google Assistant là trợ lý ảo có chất lượng tốt nhất hiện nay.

Tại thị trường Việt Nam, Apple iPhone 7 Plus đang được bán rất “chạy” với giá khá cao: 22,19 triệu đồng (phiên bản bộ nhớ 32GB); 25,19 triệu đồng (bộ nhớ 128GB) và 27,99 triệu đồng (phiên bản 256GB).

Google Pixel XL có giá bán “mềm” hơn: chỉ từ 17,9 triệu đồng.