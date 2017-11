10 lý do nên mua iPhone X ngay bây giờ

Thứ Hai, ngày 13/11/2017 11:00 AM (GMT+7)

Sau một thời gian dài chờ đợi, giới công nghệ trên toàn cầu đã thực sự “mắt thấy, tai nghe, tay sờ” iPhone X – mẫu iPhone đặc biệt kỷ niệm 10 năm ra mắt của Apple. Nhà sản xuất này tích hợp cho sản phẩm của mình nhiều công nghệ cải tiến, thiết kế mới lạ.

Dưới đây là 10 lý do khiến bạn phải mua ngay “siêu phẩm” này, theo tổng hợp từ trang tin công nghệ Phone Arena.

1. Quay video với hình ảnh chân thật

IPhone X là mẫu iPhone duy nhất có tính năng ổn định hình ảnh quang học trên cả hai cảm biến ở camera sau. Đồng thời, bộ phận này cũng có khả năng quay video 4K với tốc độ 60 khung hình/ giây đáng kinh ngạc và có thể xử lý “mượt” trên mọi khung hình.

iPhone X có thiết kế màn hình khác hoàn toàn.

Nhờ vậy, người dùng sẽ có được những cảnh quay video sống động, sắc nét và chi tiết nhất. Chất lượng của video trên iPhone X không hề kém so với các thiết bị quay phim có giá lên tới hàng chục nghìn USD trên thị trường.

Mời các bạn theo dõi video quay 4K, tốc độ 60 khung hình/ giây dưới đây:

2. Hỗ trợ kết nối LTE

Kết nối LTE mạnh mẽ.

Phiên bản iPhone đặc biệt của Apple cũng là thiết bị giữ kỷ lục với tốc độ 27 băng tần LTE, cho trải nghiệm vô hạn trên toàn cầu hóa dù bạn ở đâu.

3. Viền màn hình ít nhất trong dòng iPhone

iPhone X cho phép hiển thị nhiều nội dung hơn.

Với tỷ lệ khung hình 19,5: 9, iPhone X sở hữu màn hình tương đối lớn so với cả iPhone 8 Plus và iPhone 8. Nhờ đó, bạn có thể đọc được nhiều trang văn bản hơn, dễ đọc hơn so với các mẫu iPhone với tỷ lệ 16:9 cũ. Tuy nhiên, khi hiển thị video, màn hình này cũng có một số hạn chế vì đa phần video vẫn chỉ hỗ trợ định dạng cũ.

4. Màn hình siêu sáng

Màn hình của iPhone X sáng hơn nhiều so với "đối thủ".

IPhone X cung cấp màn hình OLED sáng nhất với tỷ lệ phản xạ thấp nhất, vì vậy màn hình sẽ mang tới trải nghiệm cực rõ ràng ngay cả khi người dùng sử dụng dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp. Dù không sở hữu sáng tối đa 1000 nit như Galaxy Note 8 nhưng màn hình của máy lại có khả năng tự động điều chỉnh độ sáng theo điều kiện môi trường – True Tone, và bạn sẽ không phải điều chỉnh độ sáng bằng tay. Qua kiểm tra, độ sáng lớn nhất trên iPhone X đạt tới 640 nit, đây là mức cao nhất trên dòng màn hình OLED hiện nay.

5. Tuổi thọ pin tuyệt vời

Pin hình chữ L trên iPhone X.

Năm nay, với iPhone X và viên pin hình chữ “L”, người dùng có thể thoải mái sử dụng chúng trong hơn 8 giờ đồng hồ. Thời lượng pin này tương đương với 8 Plus.

6. Độ chính xác màu sắc tuyệt vời và độ tương phản của màn hình

Màn hình OLED có khả năng tái tạo màu sắc chân thực.

Sở hữu công nghệ màn hình OLED, độ tương phản trên màn hình của iPhone X gần như vô hạn. Thêm nữa, màn hình của máy còn có khả năng hiển thị màu sắc chính xác nhất trên dòng màn hình OLED hiện nay. Chỉ cần xem video trên màn hình HDR có độ tương phản cao trên iPhone X, bạn sẽ có trải nghiệm cực thú vị.

7. Tốc độ cực nhanh

Chip xử lý A11 mạnh mẽ, đáp ứng nhanh chóng mọi tương tác.

Ngoài những tương tác giao diện thông thường, tốc độ khi người dùng di chuyển giữa các trang web phức tạp hoặc quay video chất lượng 4K 60fps, iPhone X luôn đáp ứng rất nhanh chóng và không bị gián đoạn. Thậm chí, những cử chỉ thông minh còn giúp cho người dùng trở nên linh hoạt hơn.

8. Face ID và Animoji

Mặc dù mới được ra mắt 1 tuần nhưng camera True Depth – công nghệ nhận dạng khuôn mặt Face ID trên iPhone X vẫn là bộ phận được thử nghiệm nhiều nhất. Bộ phận này cho ra kết quả khá nhanh và chính xác bất kể người dùng có hóa trang như thế nào.

Cả camera sau và trước của máy đều hỗ trợ chụp chân dung ấn tượng.

Đối với chức năng hình ảnh động Animoji, các ứng dụng Android có chức năng tương tự cũng đang bắt đầu được tung ra. Điều này cho thấy Animoji đang cực “hot”.

9. Loa stereo “chất”

Chất lượng loa stereo trên iPhone X là miễn chê.

Mặc dù Apple đã không tăng đáng kể số lượng loa trên iPhone X so với iPhone 8 Plus nhưng hệ thống loa của máy đã được cân bằng với tai nghe. Vì vậy, iPhone X hiện có khả năng mang lại âm thanh stereo cực ấn tượng trong chế độ nằm ngang trong khi xem video, và vẫn phát ra những âm thanh lớn ngay cả khi bạn vô tình che loa dưới bằng tay.

10. Siêu đắt và siêu “hot”

Nhiều khả năng, Apple sẽ không thể sản xuất đủ các đơn vị iPhone X để đáp ứng cho nhu cầu của người dùng. Do vậy, nhiều nhà bán lẻ đã tăng giá iPhone X thậm chí lên gấp đôi mà vẫn hút khách.

Bất chấp giá cao, iPhone X vẫn bán rất "chạy" tại nhiều nơi.

Ở thị trường Mỹ, “siêu phẩm” này được rao bán với giá 1000 USD (tương đương 22,7 triệu đồng) cho bản 64GB và 1149 USD (khoảng 26,1 triệu đồng) cho bản 256GB. Tại Việt Nam, giá xách tay của iPhone X còn khá biến động, hiện đã giảm xuống còn khoảng 30 triệu đồng cho bản bộ nhớ trong 64GB và 39,95 triệu đồng cho bản 256GB.