Xuất khẩu thủy sản: Mục tiêu 7,4 tỷ USD và ẩn số thị trường

Theo Tổng cục Thủy sản, sản lượng cá tra tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 1/2017 chỉ đạt trên 70.000 tấn, giảm gần 5% so cùng kỳ năm ngoái. Giá cá tra nguyên liệu có xu hướng tăng, hiện dao động mức 21.500-23.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với tháng trước và tăng 2.000-3.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2016. Dù giá tăng, nhưng người nuôi không còn nhiều cá để bán, do các ao thả muộn, cá còn nhỏ.