Vườn dâu tằm vùng ven Hà Nội chín rộ cực đẹp mắt, nông dân tất bật trảy bán

Thứ Ba, ngày 27/03/2018 13:50 PM (GMT+7)

Kinh Doanh Sự kiện:

Cuối tháng 3 đầu tháng 4, mùa dâu tằm nở rộ là lúc những trái dâu chín đỏ như mận được chở khắp các phố phường, bán cho người dân ngâm si rô để chuẩn bị cho mùa hè nắng lửa.

Năm nay, do sương muối dày đặc, dâu tằm mất mùa, giá tăng gần gấp đôi so với năm ngoái.

Vào thời gian này, ta không khó để bắt gặp nhiều gánh hàng dâu hoặc xe chở dâu rong ruổi trên nhiều con phố Hà Nội. Dâu tằm chín mọng, dễ dập nát, chính vì thế một trong những địa chỉ vườn dâu gần trung tâm Hà Nội, tiện cho việc vận chuyển nhất chính là làng Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai (Hà Nội)

Cuối tháng 3 đầu tháng 4, cây dâu tằm sai trĩu quả. Mùa dâu tằm cứ thế mà bắt đầu

Mùa dâu chín rực, quả dâu đỏ rực hay tím đen được lựa chọn tùy theo khẩu vị của mỗi người. Quả càng chín thì càng ngả màu tím đen và vị càng ngọt.

Không chỉ có màu sắc bắt mắt, dâu tằm còn là loại quả mang nhiều lợi ích cho sức khỏe con người: tăng sức đề kháng, cải thiện giấc ngủ, điều hòa khí huyết… Vì vậy, người ta thường ngâm trái dâu tằm làm siro, nước ép, đường,… rất thơm ngon và giải khát mùa hè

Cô Hải (chủ vườn dâu) cho biết năm nay do sương muối nên dâu tằm mất mùa. Cũng chính vì thế mà giá cả tăng cao gần gấp đôi so với năm ngoái. Nếu như năm ngoái giá cho bán cho những đại lí nhập hàng với số lượng lớn là 10.000 đồng đến 12.000 đồng/kg thì năm nay giá cả dao động từ khoảng 18.000 đồng đến 20.000 đồng/kg.

Bên cạnh đó, những người nào muốn mua với ố lượng ít các hộ dân trồng dâu cũng đều bán, giá cả dao động từ khoảng 25.000 đồng đến 28.000 đồng/kg. Chắc chắn giá mua dâu tại vườn luôn rẻ hơn so với giá bên ngoài.

Tay và móng tay của những người hái dâu đều bị nhuốm đen bởi nước dâu chín dây vào tay. Thu hoạch dâu ở đây cũng theo phương pháp thủ công nên một người một ngày tính trung bình thu hoạch được khoảng 30 cân.

Mặc dù mất mùa nhưng quả dâu vẫn đẹp và mọng nước

Dâu được chăm sóc sạch, không phun thuốc nên có thể ăn ngay tại vườn

Những quả dâu sau khi được bứt từ trên cây xuống được xếp gọn gàng chờ khách hàng tới thu mua

Hầu hết khi thu hoạch xong dâu đều được chuyển tới tay đại lí mua buôn bởi vì đã có đặt hàng sẵn từ trước.

Chị Hải Yên – đại lí mua buôn nhiều năm chia sẻ: “Năm nay mỗi ngày tôi chỉ thu mua về hơn 1 trăm cân bởi giá cao do mất mùa. Chứ như năm ngoái, một ngày tôi phải lấy về một tấn và đều bán đi hết do giá cả rẻ hơn nhiều so với năm nay”.

Dâu tằm là thứ quả tươi mát, có vị chua ngọt dịu nhẹ, thích hợp sử dụng trong những ngày hè nắng nóng.