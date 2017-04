Vingroup lập kỷ lục khai trương 15 cơ sở kinh doanh mới.

Danh sách khách sạn – khu nghỉ dưỡng – khu vui chơi giải trí & sân Golf Vinpearl khai trương: Vinpearl Cửa Hội Resort & Villas (Tỉnh Nghệ An) Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas (Tỉnh Hà Tĩnh) Vinpearl Hội An Resort & Villas (Tỉnh Quảng Nam) Vinpearl Nha Trang Long Beach Villas (Cam Ranh- Tỉnh Khánh Hòa) Vinpearl Phú Quốc Ocean Resort & Villas (Tỉnh Kiên Giang) Vinpearl Phú Quốc Paradise Resort & Villas (Tỉnh Kiên Giang) Vinpearl Đà Nẵng Ocean Resort & Villas (Tp Đà Nẵng) Vinpearl Golf Hải Phòng (Sân golf – Tp Hải Phòng) Vinpearlland Water Park Hà Tĩnh (Tỉnh Hà Tĩnh) Vinpearl Land Nha Trang – Giai đoạn 2 (Đảo Hòn Tre – Nha Trang – Khánh Hòa) Danh sách TTTM Vincom khai trương: Vincom Plaza Yên Bái (Tỉnh Yên Bái) Vincom Plaza Saigonres (Quận Bình Thạnh – TP HCM) Vincom Plaza Kiên Giang (Tỉnh Kiên Giang) Vincom Plaza Trà Vinh (Tỉnh Trà Vinh) Vincom Plaza Vĩnh Long (Tỉnh Vĩnh Long) KHUYẾN MÃI LỚN MỪNG KHAI TRƯƠNG Vinpearl: Chào mừng ngày chiến thắng, Vinpearl dành tặng 3.000 khách hàng đầu tiên đặt phòng qua www.vinpearl.com Gift card VinID (thẻ quà tặng dành cho khách hàng thân thiết của Vingroup) có giá trị tương đương 800.000VNĐ. Vinpearl cũng dành ưu đãi hấp dẫn: ở 02 đêm trả 01 đêm; giảm ngay 10% cho du khách khi đặt phòng có điều kiện trước 60 ngày tại Vinpearl Cửa Hội Resort & Villas (Nghệ An), Vinpearl Hà Tĩnh Ocean Villas và Vinpearl Hội An Resort & Villas. Riêng tại Vinpearl Nha Trang Long Beach Villas (Cam Ranh) sẽ được ưu đãi miễn phí 01 ngày vào cửa không giới hạn tại khu vui chơi giải trí Vinpearl Land kèm xe đưa đón miễn phí. Thời gian đặt phòng áp dụng cho các chương trình khuyến mãi trên là trước 31/05/2017. Thông tin chi tiết, quý khách vui lòng truy cập tại: http://www.vinpearl.com. Vincom: Hệ thống Vincom sẽ có hàng loạt các chương trình khuyến mại và quà tặng vô cùng hấp dẫn. Thông tin chi tiết truy cập Website: www.vincom.com.vn hoặc FB: www.facebook.com/vincom.com.vn