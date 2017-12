Cùng với thuế từ ASEAN giảm về 0% thì giá xe năm 2018 cũng có thể bị tác động bởi một sự thay đổi đáng kể nữa là mức thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ được tính theo mức mới.

Như vậy, chỉ còn vài ngày nữa, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đối với một số dòng ô tô sẽ giảm đối với các dòng xe cỡ nhỏ và tăng đối với các dòng xe có dung tích lớn hơn.

Theo đúng lộ trình của Luật thuế TTĐB thì từ ngày 1/1/2018, các mẫu xe du lịch từ 9 chỗ trở xuống sử dụng động cơ có dung tích xy lanh từ 2.0L trở xuống sẽ được giảm thuế tiêu đặc biệt với mức giảm 5%.

Các mẫu xe cỡ nhỏ sẽ lên ngôi tại Việt Nam? (Ảnh minh họa: Internet)

Cụ thể là các loại ô tô sử dụng động cơ có dung tích xi lanh từ 1.5L trở xuống áp dụng mức thuế TTĐB 35% (giảm 5% so với hiện hành); loại có dung tích xi lanh trên 1.5-2L từ ngày 1/1/2018 áp dụng thuế TTĐB 40% (giảm 5% so với hiện hành). Ở chiều ngược lại, các dòng xe sử dụng động cơ có dung tích xi lanh trên 2.5-3L từ ngày 1/1/2018 sẽ áp dụng thuế suất 60% (tức là tăng thêm 5% so với mức 55% từ đầu năm 2017).

Với mức điều chỉnh này, một số ít dòng xe tại thị trường Việt Nam sẽ bị tăng giá do nằm trong khung 2.5 - 3L. Trong khi đó, hầu hết các dòng xe cỡ nhỏ đều hưởng lợi khi thuế TTĐB giảm thêm 5%.

Đối với xe nhập khẩu thì ngoài việc giảm thuế TTĐB với xe dung tích dưới 2L thì thuế nhập khẩu nguyên chiếc từ ASEAN nếu đủ điều kiện cũng sẽ được giảm 30% theo đúng lộ trình. Trong khi đó, các dòng xe lắp ráp trong nước cũng có cơ hội giảm giá thêm khi được miễn thuế linh kiện nếu đáp ứng đủ điều kiện.

Thực tế, thì ngay từ tháng 11, nhiều doanh nghiệp sản xuất, lắp ráp ô tô đã tính toán và đưa ra mức giá xe trong năm 2018. Trong đó, hầu hết các mẫu xe cỡ nhỏ đều được điều chỉnh giảm giá.

Hyundai Thành Công chỉ công bố giảm giá bán sớm cho mẫu xe cỡ nhỏ Hyundai Grand i10 với mức giảm 20 - 40 triệu đồng so với thời điểm hiện tại. Theo đó, 9 phiên bản Grand i10 đang được phân phối tại Việt Nam sẽ có mức giá giảm từ 20-40 triệu đồng vào đầu năm sau nhưng mức giá này sẽ được áp dụng ngay từ thời điểm hiện tại. Như vậy, Hyundai Grand i10 sẽ có giá rẻ nhất từ 315 triệu đồng (đã bao gồm thuế VAT).

Trong khi đó, Thaco điều chỉnh gần như toàn bộ giá bán của các dòng xe Kia vá Mazda. Giá bán được giảm giá ngay từ tháng 11 (khi thuế nhập khẩu linh kiện về bằng 0%) và sẽ giảm tiếp vào đầu năm sau khi thuế tiêu thụ đặc biệt của dòng xe 2.0 trở xuống giảm 5%.

Với mức giá mới, các mẫu xe của Kia, Mazda tại thị trường Việt đã giảm giá đáng kể và mẫu xe cỡ nhỏ đang được lắp ráp tại Việt Nam như Kia Morning sẽ xuống mức giá 290 cho phiên bản thấp nhất.

Mức giảm tương tự đối với các dòng xe Mazda do Trường Hải lắp ráp và phân phối. Theo đó, nhiều dòng xe như Mazda 2, Mazda3 và Mazda6 cũng được điều chỉnh giảm từ 21/11. Ngay sau đó, Nissan Việt Nam có động thái điều chỉnh 2 dòng xe của mình trong đó, Nissan X-trail giảm tới 127 triệu đồng.

Trong khi đó, các nhà nhập khẩu xe vẫn "án binh bất động" bởi những thay đổi. Nhiều người dùng vẫn chờ đợi và hi vọng giá bán các dòng xe nhập khẩu từ ASEAN sẽ được điều chỉnh giảm xuống đáng kể chỉ trong vài ngày nữa. Điều này có thể khó xảy ra khi các dòng xe nhập khẩu từ Thái Lan hay Indonesia sẽ có thể khan hiếm hơn khi còn vướng mắc bởi Nghị định 116 quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực ngay tại thời điểm ký.

Vào 1/1/2018, việc nhập khẩu xe gặp khó khăn hơn do yêu cầu khắt khe về kiểm định, đồng nghĩa với việc các dòng xe nhập khẩu sẽ không về ồ ạt như dự tính. Tuy nhiên, chắc chắn vẫn có một lượng xe nhập khẩu từ ASEAN đổ về Việt Nam. Do đó, các nhà nhập khẩu, kinh doanh có thể sẽ ưu tiên các dòng xe cỡ nhỏ với mức giá rẻ và được lòng đa số khách hàng.