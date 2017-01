Tết Việt ăn gạo ngoại

Quay lại gạo Việt Chị Mai Ngọc, nhà ở khu đô thị Phú Mỹ Hưng (quận 7) từng là “tín đồ” của gạo ngoại 2 năm trước, cho biết đã chuyển sang gạo thương hiệu trong nước vì cảm thấy quá “phí tiền”. Theo chị, do khu vực sinh sống có nhiều người Hàn Quốc, Nhật Bản nên gạo nước họ cũng được mang sang phục vụ. “Trước đây mình ăn gạo xá, thấy gạo ngoại đóng gói, hút chân không nhìn rất thu hút và an tâm. Khi nấu ăn thấy lạ miệng, ngon cơm nhưng giá bán quá đắt, từ 50.000 đồng – 100.000 đồng/kg. Sau đó, đi nhiều hội chợ nông sản thấy doanh nghiệp làm gạo trong nước có sự cải tiến vượt bậc, cả về hình thức lẫn chất lượng nhưng giá mềm hơn rất nhiều, chỉ từ 20.000 đồng – 50.000 đồng/kg. Ngoài ra, gạo Việt đa dạng chủng loại, phù hợp từng khẩu vị, mẫu mã ngày càng đẹp hơn. Tôi nghĩ rằng gạo ngoại về Việt Nam giá cao không hẳn vì chất lượng mà do phải “gánh” nhiều chi phí nên quyết định quay lại gạo nội” – chị Ngọc nhìn nhận.