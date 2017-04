‘Sập bẫy’ mua hàng online

Coi chừng bị lừa lấy like Thời gian qua, trên mạng xã hội Facebook, rất nhiều trang cá nhân, nhóm được lập ra nhằm quảng cáo, bán hàng. Nhiều trang đã rao hàng giá khuyến mãi cực rẻ với điều kiện người muốn mua phải like trang, share về trang cá nhân mình. Rất nhiều người thấy điều kiện rất dễ nên like và share, rốt cục lại chẳng thể mua được sản phẩm giá rẻ nào. Anh Tấn, một người bán hàng tiêu dùng trẻ em trên Facebook, cho biết từng có trang rao bán nôi gỗ chỉ với 99.000 đồng, thu hút cả trăm ngàn lượt like trang chỉ trong vòng 1-2 ngày. Sau đó mới biết là... quảng cáo câu like. “Người mua nên xem xét phần review của các trang bán hàng trên Facebook, nếu đánh giá sao thấp và review lật tẩy nhiều thì nên tránh xa trang bán hàng đó ra. Trước khi like, share cũng nên cẩn trọng, tránh tiếp tay cho lừa đảo” - anh Tấn tư vấn. _________________________________ Điều 10 Luật Bảo vệ quyền lợi NTD quy định rõ một trong những hành vi bị cấm là: “Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ lừa dối hoặc gây nhầm lẫn cho NTD thông qua hoạt động quảng cáo hoặc che giấu, cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác”.