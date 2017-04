Phố vàng, bạc Chợ Lớn nhộn nhịp ngày khai trương

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Võ Xuân Kỳ, Chánh Văn phòng UBND quận 5, cho biết mục đích thành lập tuyến phố này nhằm tôn vinh nghề kim hoàn ở Chợ Lớn. Đồng thời, quy hoạch nơi đây trở thành một địa điểm phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế.

"Khách đến phố vàng, bạc không những được mua sắm sản phẩm trang sức mà còn được xem quy trình chế tác. Ngoài ra, chúng tôi nâng cấp một số địa điểm tham quan tâm linh như chùa Vạn Phật, Hội quán Lệ Châu, nơi thờ ông tổ nghề thợ bạc Việt Nam để làm nơi du khách dừng chân. Hiện một số đơn vị như Bến Thành Tourist, Vietravel đã xây dựng tour du lịch một ngày khám phá quận 5" - ông Kỳ chia sẻ.

Trả lời câu hỏi, làm sao quản lý chất lượng vàng ở các cửa hàng? bà Lê Thị Loan, Trưởng Phòng Kinh tế quận 5, khẳng định sẽ thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra. Quận cũng đã thiết kế logo ghi dòng chữ "Phố vàng bạc trang sức quận 5" được đặt trước các tiệm nhằm mục đích nhận diện thương hiệu.

Về vấn đề an ninh, bà Lê Thị Ngọc Dung, Chủ tịch UBND phường 5 (Phó Ban tổ chức Phố vàng, bạc, đá quý), cho biết đã thành lập một đội bảo vệ phục vụ tuần tra, kiểm soát khách ra vào các cửa hàng. Ngoài ra, Công an phường 5 thường xuyên theo dõi mọi hoạt động ở đây thông qua camera an ninh.

"Tôi xin công bố số điện thoại của mình để người dân khi đến mua vàng mà gặp rắc rối hoặc không hài lòng thì gọi đến: 0908.218.358" - bà Dung thông tin.

Được biết, khu vực chuyên kinh doanh vàng bạc, đá trang sức quanh khu vực chợ Hòa Bình gồm các tuyến đường Nhiêu Tâm, Nghĩa Thục, Bùi Hữu Nghĩa được hình thành từ những năm cuối thập niên 80 đến nay. Hiện có khoảng 55 doanh nghiệp, hộ kinh doanh các ngành nghề chủ yếu là bán buôn như vàng, bạc, đá quý, chế tác, gia công nữ trang... Không chỉ hoạt động kinh tế, phố vàng bạc còn có nhiều nét văn hóa của một làng nghề truyền thống, nghề thợ bạc được kế thừa từ nghề kim hoàn của vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn xưa.

Việc ra mắt phố chuyên doanh vàng bạc, đá trang sức quận 5 là một trong những hoạt động khởi đầu cho sự phát triển của tuyến phố trong thời gian tới, trong đó có phát triển du lịch và thu hút du khách đến tham quan, mua sắm. Cụ thể, khu phố sẽ tổ chức 4 điểm dừng chân phục vụ khách đến tham quan, mua sắm và tìm hiểu về nghề kim hoàn. Các điểm dừng chân này được tổ chức thường xuyên và là những cơ sở có thế mạnh về kinh doanh vàng mỹ nghệ, bạc trang sức, khuôn sáp nữ trang và dụng cụ nghề kim hoàn. Du khách sẽ được giới thiệu về quy trình sản xuất, gia công, chế tác nữ trang...

Nhiều chủ tiệm vàng trang sức trên đường Nhiêu Tâm kỳ vọng khi phố vàng, bạc được tổ chức chuyên nghiệp sẽ giúp hoạt động kinh doanh tốt hơn và thu hút thêm khách du lịch tới đây mua sắm, trải nghiệm.

Báo Người lao động đã ghi nhận một số hình ảnh tại phố vàng, bạc trong buổi sáng khai trương hoạt động:

Sáng 27-4, phố vàng, bạc, đá trang sức đầu tiên ở Sài Gòn đã chính thức được UBND quận đưa vào hoạt động.

Phố vàng, bạc, đá trang sức gồm hai tuyến đường Nhiêu Tâm (dài hơn 200 m) và Nghĩa Thục (hơn 350 m), nhằm tôn vinh nghề chế tác vàng đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch địa phương.

Không khí ngày ra mắt phố vàng, bạc, đá trang sức quận 5 là khá nhộn nhịp.

Nhiều mẫu trang sức đẹp mắt thu hút khách hàng.

Từ thập niên 1980, tuyến phố này là trung tâm kinh doanh trang sức lớn nhất vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn

Các cửa hiệu trong phố vàng, bạc chuyên doanh sẽ có logo nhận diện riêng

Khu phố thu hút đông đảo người đến tham quan và mua sắm.

Hiện có 55 hộ chuyên kinh doanh với các hình thức như buôn bán vàng, bạc, trang sức, gia công nữ trang ... dọc đường Nhiêu Tâm và các tuyến kế cận như Nghĩa Thục, Bùi Hữu Nghĩa.

Chủ cửa hàng kinh doanh bạc Phú Thanh cho biết "Đa phần cửa hàng tại đây bán sỉ cho khách. Tôi hy vọng sau khi ra mắt phố vàng, bạc, đá trang sức, nơi đây sẽ thu hút nhiều sự quan tâm của khách hàng cũng như du khách"

Khách hàng đến đây có thể tìm hiểu về quy trình sản xuất, gia công, chế tác nữ trang, khuôn sáp.

Ngoài vàng, bạc, khu phố còn nổi tiếng trong giới nghề kim hoàn khi có rất nhiều sản phẩm được chế tác từ đá quý.

Dọc các tuyến đường thuộc khu Phố vàng, bạc, đá trang sức đều có gắn camera an ninh để đảm bảo tình hình trật tự an ninh cho các hộ kinh doanh trong khu vực.