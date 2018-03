Nông dân cho trâu bò ăn rau, củ vì... rớt giá

Thứ Năm, ngày 01/03/2018 10:20 AM (GMT+7)

Gia súc cũng ngán… ăn rau

Sáng 27/2, chị Lưu Hải Yến ghé chợ Quang (Thanh Trì, Hà Nội) và không khỏi bất ngờ khi giá rau rất rẻ. Chị mua ba củ su hào to chỉ 5.000 đồng; một số loại rau khác giá chỉ bằng nửa, thậm chí 1/3 so với bình thường: Súp lơ thay vì bán theo cân nay được bán 7 - 8 nghìn đồng/cái to, cải cúc, cải mơ 5 nghìn đồng/2 mớ, cà chua 12 nghìn đồng/kg; rau mùi 25 nghìn đồng/kg, hành 15 nghìn đồng/kg…

“Giá đã rẻ lắm rồi, bằng nửa trước, vậy mà nhiều khách còn mặc cả, trả 2 nghìn đồng một mớ cải cúc”, một thương lái ở chợ phàn nàn. Chị cho biết, thời tiết ấm lên từ trước Tết, nay lại thêm nồm ẩm do mưa xuân nên rau lên rất tốt, rất nhanh. Nguồn cung từ các nơi như ngoại thành Hà Nội, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định… dồi dào. Nhiều hộ trồng rau tự mang bán, giá còn rẻ hơn nữa, thậm chí mang cho.

Không có thương lái mua, bà Trương Thị Rê (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) đành đổ đậu cô ve cho bò ăn

Không chỉ ở miền Bắc, tình trạng này còn diễn ra ở một số khu vực khác. Xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi có những cánh đồng rau lớn nhưng nay thưa thớt bóng người thu hoạch. Rau mất giá, thương lái không tới mua khiến nông dân chán nản, bỏ ruộng không thu hoạch. “Rau cải năm trước được 40 - 50 nghìn đồng/kg, bây giờ chỉ còn 7 - 8 nghìn đồng/kg. Thấp nhất là rau cải, đậu cô ve, dưa leo chỉ 1 nghìn đồng/kg. Tôi phải đành phá bỏ ruộng rau, cắt đem về cho heo, cho bò ăn”, bà Nguyễn Thị Chẩm (xã Tịnh Lâm, TP Quảng Ngãi) ngao ngán. Gia đình bà Trương Thị Rê (xã Tịnh An, TP Quảng Ngãi) đã bỏ mấy triệu đồng vốn đầu tư giống, phân bón trồng hơn một sào đậu cô ve phục vụ Tết. Tuy nhiên, tới nay, đậu đã già trên cây vẫn không có người hỏi mua. Tiếc của, gia đình bà đành hái về cho gia súc ăn. “Gần nửa tháng nay, bò lợn ăn miết đậu cô ve nên bây giờ cũng ngán không thèm ăn nữa” , bà Rê nói.

Ngoài Quảng Ngãi, nhiều địa phương khác cũng chịu cảnh tương tự khi rau, củ đã đến thời điểm thu hoạch mà thương lái thì không đến mua, giá rau theo đó rớt thê thảm khiến nông dân thiệt hại nặng.

Nuôi lợn, gà vẫn chưa có lãi

Anh Đinh Mạnh Dần, chủ trang trại nuôi lợn tại Phú Xuyên, Hà Nội cho biết, sau đợt lợn xuất bán dịp Tết, trang trại đang chuẩn bị cho lứa lợn xuất tiếp theo trong vòng 20 ngày tới. Số lượng mỗi lần xuất chuồng gần 100 con/tháng. “Sau đợt giá lợn xuống thê thảm 17 - 18 nghìn đồng/kg lợn hơi cách đây ba tháng, giá có lên và nay vẫn duy trì ở mức 33 nghìn đồng/kg”, anh Dần cho biết. Giá lợn hơi tại một số tỉnh nhìn chung cũng không thay đổi: Hưng Yên 32 -34,5 nghìn đồng/kg, Phú Thọ 32,5 nghìn đồng/kg, Thái Nguyên 33 nghìn đồng/kg… Với mức giá này, nếu hộ nào nuôi tốt, tỷ lệ hao hụt (lợn chết, bệnh, hỏng) thấp thì sẽ hòa vốn. Còn nếu hộ nào có tỷ lệ hao hụt cao sẽ bị lỗ. Chính vì vậy, anh Dần và các hộ nuôi lợn khác ở khu vực này không thể tăng đàn mà chỉ nuôi duy trì các đầu mối. “Đã đầu tư hạ tầng chuồng trại rồi, không thể để không được nên vẫn cứ phải duy trì đàn”, chủ trang trại này nói. Cách đây 5 năm, anh Dần cũng đã bỏ gần 6 tỷ đồng để đầu tư chuồng trại. Đến nay, lợn từ trang trại của anh bán cho lò mổ ở Vạn Phúc để đưa vào tiêu thụ tại các bệnh viện, trường học và một số siêu thị.

Trong khi đó, giá lợn tại các chợ sau Tết cũng hầu như ít biến động. Theo khảo sát của PV Báo Giao thông, giá thịt lợn tại một số chợ nội thành Hà Nội duy trì ở mức: Thịt mông sấn và nạc vai 60 nghìn đồng/kg, ba chỉ 80 nghìn đồng/kg, sườn 90 nghìn đồng/kg… Còn tại các siêu thị, giá thịt cao hơn là: Nạc dăm 105 nghìn đồng/kg, nạc thăn 82 nghìn đồng/kg, ba chỉ 100 nghìn đồng/kg… Giá tiêu thụ thịt lợn tại các chợ và siêu thị vẫn ở mức cao nên anh Dần hy vọng cơ quan chức năng hỗ trợ tìm thêm hướng tiêu thụ để giá lợn nâng lên khoảng 37 - 39 nghìn đồng/kg hơi. “Bởi, nếu cứ duy trì tình trạng này tầm một năm nữa là chắc bỏ hết chăn nuôi”, anh Dần nói.

Sau khi lợn rớt giá thảm hại, anh Nguyễn Xuân Duy, Hợp tác xã Nông nghiệp An Toàn, bắc Hưng Yên đã chuyển sang nuôi gà Đông Tảo với hy vọng giá gà sẽ ổn định hơn. Anh Duy cho biết, kể từ sau Tết tới nay, giá gà có nhích lên được 3 giá lên 103 nghìn/kg gà Đông Tảo lai. “Kể cả nhích nhẹ lên thế này thì người chăn nuôi cũng không lãi được bao nhiêu”, anh Duy phản ánh. Hiện nay, mỗi ngày Hợp tác xã Nông nghiệp An Toàn xuất chuồng 300 - 500 con gà cho các thương lái. Để chăn nuôi có lãi, anh Duy kỳ vọng giá gà sẽ tăng lên ít nhất 105 nghìn đồng/kg, tạo động lực cho người chăn nuôi.